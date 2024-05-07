https://ria.ru/20240507/martynova-1944453983.html

Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат

Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат - РИА Новости, 07.05.2024

Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат

Приговор Антонине Мартыновой, жене главреда "Новой газеты - Европа"* (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом),... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:18

2024-05-07T16:18

2024-05-07T16:18

происшествия

россия

новгородский областной суд

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Приговор Антонине Мартыновой, жене главреда "Новой газеты - Европа"* (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), будет обжалован, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Паничев. Новгородский областной суд сегодня приговорил Мартынову к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила ей 10 лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. "Будем обжаловать приговор", - сказал Паничев. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html

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происшествия, россия, новгородский областной суд