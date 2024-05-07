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Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат - РИА Новости, 07.05.2024
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16:18 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/martynova-1944453983.html
Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат
Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат - РИА Новости, 07.05.2024
Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат
Приговор Антонине Мартыновой, жене главреда "Новой газеты - Европа"* (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом),... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:18
2024-05-07T16:18
происшествия
россия
новгородский областной суд
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Приговор Антонине Мартыновой, жене главреда "Новой газеты - Европа"* (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), будет обжалован, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Паничев. Новгородский областной суд сегодня приговорил Мартынову к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила ей 10 лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вины не признала. "Будем обжаловать приговор", - сказал Паничев. Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.* Организация, признанная нежелательной в России** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20240416/sud-1940382310.html
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происшествия, россия, новгородский областной суд
Происшествия, Россия, Новгородский областной суд
Приговор Антонине Мартыновой обжалуют, заявил адвокат

Адвокат Паничев: приговор Антонине Мартыновой будет обжалован

Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
Антонина Мартынова во время оглашения приговора в Новгородском областном суде
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 мая - РИА Новости. Приговор Антонине Мартыновой, жене главреда "Новой газеты - Европа"* (признана нежелательной организацией в РФ) Кирилла Мартынова** (признан в РФ иноагентом), будет обжалован, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Паничев.
Новгородский областной суд сегодня приговорил Мартынову к 9 годам колонии за покушение на убийство дочери, совершенное в 2007 году. Прокуратура просила ей 10 лет. Подсудимая, почти 16 лет находившаяся в розыске после вердикта присяжных, вины не признала.
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"Будем обжаловать приговор", - сказал Паничев.
Следствие, опираясь на показания 11-летнего мальчика, утверждавшего, что в феврале 2007 года видел, как Мартынова сбросила ребенка с лестничного пролета, обвинило ее в покушении на убийство 2-летней дочери (девочка сломала челюсть и получила травму головы). Мартынова заявляла, что это был несчастный случай.
* Организация, признанная нежелательной в России
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
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ПроисшествияРоссияНовгородский областной суд
 
 
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