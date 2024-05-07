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"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:01 07.05.2024 (обновлено: 23:11 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/makron-1944532303.html
"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России - РИА Новости, 07.05.2024
"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:01
2024-05-07T23:11
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
сша
румыния
россия
эммануэль макрон
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — Прим. ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — предположил он.Аналитик высмеял слова некоторых французских генералов, уверенных в том, что Россия не нанесет удары по их объектам из-за наличия у Франции "двухсот единиц" ядерного оружия.&quot;Это не имеет значения — у России их тысячи. Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать&quot;, — предупредил эксперт.По словам Риттера, властям в Париже нужно "заткнуться", а США должны заставить Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html
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в мире, франция, украина, сша, румыния, россия, эммануэль макрон, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, США, Румыния, Россия, Эммануэль Макрон, Владимир Путин
"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России

Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и нанесет удары по Румынии

© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — Прим. ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — предположил он.
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Аналитик высмеял слова некоторых французских генералов, уверенных в том, что Россия не нанесет удары по их объектам из-за наличия у Франции "двухсот единиц" ядерного оружия.
«

"Это не имеет значения — у России их тысячи. Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать", — предупредил эксперт.

По словам Риттера, властям в Париже нужно "заткнуться", а США должны заставить Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаСШАРумынияРоссияЭммануэль МакронВладимир Путин
 
 
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