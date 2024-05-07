"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России
Экс-разведчик Риттер: Россия сотрет Францию с карты и нанесет удары по Румынии
© AP Photo / Yoan ValatПрезидент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами
© AP Photo / Yoan Valat
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — Прим. ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — предположил он.
Аналитик высмеял слова некоторых французских генералов, уверенных в том, что Россия не нанесет удары по их объектам из-за наличия у Франции "двухсот единиц" ядерного оружия.
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"Это не имеет значения — у России их тысячи. Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать", — предупредил эксперт.
По словам Риттера, властям в Париже нужно "заткнуться", а США должны заставить Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.
Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.