https://ria.ru/20240507/makron-1944532303.html

"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России

"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России - РИА Новости, 07.05.2024

"Сотрут с лица земли": Макрона предупредили о сокрушительном ударе России

В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T21:01

2024-05-07T21:01

2024-05-07T23:11

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. В случае отправки войск Франции на Украину Россия их уничтожит и нанесет удар по французским объектам в Румынии, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Владимир Путин уничтожит все французские войска (на Украине. — Прим. ред.), а затем, вероятно, ударит по логистическим центрам Франции в Румынии", — предположил он.Аналитик высмеял слова некоторых французских генералов, уверенных в том, что Россия не нанесет удары по их объектам из-за наличия у Франции "двухсот единиц" ядерного оружия."Это не имеет значения — у России их тысячи. Они сотрут вас с лица земли, и это то, что Франция должна понять. Вы будете стерты с лица земли, вы больше не будете существовать", — предупредил эксперт.По словам Риттера, властям в Париже нужно "заткнуться", а США должны заставить Эммануэля Макрона прекратить заниматься эскалацией.Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что заявления представителей западных стран о готовности направлять на Украину свои войска требуют ответственной, стремительной и эффективной реакции со стороны Москвы. По его словам, объявленные Россией учения ядерных сил напрямую связаны с последними угрожающими, провокационными и нагнетающими напряженность на континенте заявлениями некоторых европейских представителей.

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944511599.html

https://ria.ru/20240507/frantsiya-1944428562.html

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в мире, франция, украина, сша, румыния, россия, эммануэль макрон, владимир путин