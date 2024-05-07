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Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
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21:14 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/makgregor-1944534007.html
Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского
Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского - РИА Новости, 07.05.2024
Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского
Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что Владимир Зеленский с очень высокой вероятностью может быть смещен, что,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T21:14
2024-05-07T21:14
украина
донецкая народная республика
россия
владимир зеленский
денис пушилин
дмитрий песков
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что Владимир Зеленский с очень высокой вероятностью может быть смещен, что, вероятно, проложит путь к завершению конфликта на Украине. "Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада. Для Зеленского существует очень высокий риск того, что его сместят. Это, возможно, хорошая новость, его смещение может проложить путь к прекращению этой ужасной войны", - написал он в соцсети X. Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости о том, что Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Кроме того, представитель российских силовых структур также рассказал РИА Новости о том, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом. Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
https://ria.ru/20240506/rossiya-1944003472.html
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украина, донецкая народная республика, россия, владимир зеленский, денис пушилин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, в мире
Украина, Донецкая Народная Республика, Россия, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, В мире
Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского

Макгрегор: возможное смещение Зеленского может открыть путь для конца конфликта

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что Владимир Зеленский с очень высокой вероятностью может быть смещен, что, вероятно, проложит путь к завершению конфликта на Украине.
"Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада. Для Зеленского существует очень высокий риск того, что его сместят. Это, возможно, хорошая новость, его смещение может проложить путь к прекращению этой ужасной войны", - написал он в соцсети X.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия резко поменяла отношение к Зеленскому
6 мая, 08:00
Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости о том, что Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Кроме того, представитель российских силовых структур также рассказал РИА Новости о том, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 21.01.2024
"Он их устранил". Ход Зеленского на Украине вызвал шок в СМИ
21 января, 11:13
 
УкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияВладимир ЗеленскийДенис ПушилинДмитрий ПесковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАВ мире
 
 
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