Экс-советник Пентагона заявил о возможном смещении Зеленского
Макгрегор: возможное смещение Зеленского может открыть путь для конца конфликта
© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор заявил о том, что Владимир Зеленский с очень высокой вероятностью может быть смещен, что, вероятно, проложит путь к завершению конфликта на Украине.
"Украинское правительство неделями находится в состоянии медленного, но верного распада. Для Зеленского существует очень высокий риск того, что его сместят. Это, возможно, хорошая новость, его смещение может проложить путь к прекращению этой ужасной войны", - написал он в соцсети X.
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Ранее советник главы ДНР Дениса Пушилина Игорь Кимаковский заявил РИА Новости о том, что Владимиру Зеленскому начиная с конца весны можно ожидать государственного переворота со стороны силовиков, которых поддерживает Запад. Кроме того, представитель российских силовых структур также рассказал РИА Новости о том, что российские специалисты получили доступ к закрытому ресурсу в Telegram "Парабеллум", в котором представители элитных подразделений ВСУ, службы безопасности Украины и нацбатов "всерьез обсуждают варианты свержения действующей власти и командования ВСУ", а также планируют создать радикальную партию с боевым крылом.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, а инаугурация новоизбранного главы государства прошла бы в мае. Однако выборы были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени", подчеркнув, что на этом вопросе следует поставить точку. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле будут анализировать ситуацию в связи с истечением в мае срока полномочий Зеленского, чтобы заявить о своей позиции.
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