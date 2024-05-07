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Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров - РИА Новости, 07.05.2024
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04:52 07.05.2024 (обновлено: 04:58 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/maduro-1944279974.html
Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров
Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров - РИА Новости, 07.05.2024
Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров
Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя предстоящую инаугурацию Владимира Путина на пост президента РФ, назвал его одним из величайших мировых лидеров,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T04:52
2024-05-07T04:58
россия
венесуэла
владимир путин
николас мадуро
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МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя предстоящую инаугурацию Владимира Путина на пост президента РФ, назвал его одним из величайших мировых лидеров, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы. Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства 7 мая, когда состоится церемония его инаугурации. "Владимир Путин – один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития", - заявил Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро +", говоря о предстоящем вступлении в должность российского лидера. По словам Мадуро, победа на недавних выборах "говорит о том, что российский народ на стороне Путина". "И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой", - добавил президент Венесуэлы.
https://ria.ru/20240506/gayana-1944040631.html
https://ria.ru/20240507/putin-1944149454.html
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россия, венесуэла, владимир путин, николас мадуро
Россия, Венесуэла, Владимир Путин, Николас Мадуро
Мадуро назвал Путина одним из величайших мировых лидеров

Мадуро отметил роль Путина в восстановлении России после развала СССР

© РИА Новости / Магда Хибелли | Перейти в медиабанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Магда Хибелли
Перейти в медиабанк
Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 7 мая - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро, комментируя предстоящую инаугурацию Владимира Путина на пост президента РФ, назвал его одним из величайших мировых лидеров, который вывел современную Россию на уровень новой сверхдержавы.
Президент России Владимир Путин принесет присягу и официально вступит в должность главы государства 7 мая, когда состоится церемония его инаугурации.
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"Владимир Путин – один из величайших лидеров этого мира. Он вывел Россию на такую стадию развития, которая уже сделала Россию одной из новых сверхдержав. После распада, дезинтеграции и большого конфликта при развале Советского Союза в 1991 году он в рекордно короткие сроки перепозиционировал, воссоединил Российскую Федерацию и вывел ее на высшие уровни экономического, социального, технологического и военного развития", - заявил Мадуро в эфире своей программы "С Мадуро +", говоря о предстоящем вступлении в должность российского лидера.
По словам Мадуро, победа на недавних выборах "говорит о том, что российский народ на стороне Путина".
"И я заявляю вам отсюда, из Венесуэлы, президент Путин. Наш народ вас любит, поддерживает вас и уважает! И мы продолжим вместе двигаться к многополярному миру, который является нашей судьбой", - добавил президент Венесуэлы.
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РоссияВенесуэлаВладимир ПутинНиколас Мадуро
 
 
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