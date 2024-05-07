https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944529342.html

Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко

Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024

Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит никаким упованиям, в Минске реагируют на обострение обстановки в регионе. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:45

2024-05-07T20:45

2024-05-07T20:45

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белоруссия

минск

александр лукашенко

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит никаким упованиям, в Минске реагируют на обострение обстановки в регионе. "Мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население... Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тысяч (иностранных военных в рамках учений НАТО – ред.) сконцентрированы на наших границах", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта. "Кто из вас может встать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто", - отметил Лукашенко. Поэтому, добавил белорусский президент, он как главнокомандующий принял решение выставить военные подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД, добавил президент.

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в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, нато