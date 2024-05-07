https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944529342.html
Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко
Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024
Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит никаким упованиям, в Минске реагируют на обострение обстановки в регионе. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T20:45
2024-05-07T20:45
2024-05-07T20:45
в мире
белоруссия
минск
александр лукашенко
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_68f429545575b77125549aafd415df9f.jpg
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит никаким упованиям, в Минске реагируют на обострение обстановки в регионе. "Мы не верим никаким упованиям. Мы еще раз заявляем: мы ни на кого не собираемся нападать. Мы просто реагируем на то, что происходит не далеко, там где-то в Газе, где Израиль бомбит мирное население... Где уже десятки тысяч людей погибли - тишина. Мы не вмешиваемся в эти конфликты. Мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом. Еще раз повторяю: 90 тысяч (иностранных военных в рамках учений НАТО – ред.) сконцентрированы на наших границах", - сказал Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во вторник в Минске. Его слова приводит агентство Белта. "Кто из вас может встать и сказать, что из этих 90 тысяч завтра десяток тысяч не атакует нашу границу? Никто", - отметил Лукашенко. Поэтому, добавил белорусский президент, он как главнокомандующий принял решение выставить военные подразделения на всех вероятных направлениях удара. В оборонных мероприятиях также задействованы силы пограничных войск и МВД, добавил президент.
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html
белоруссия
минск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924006243_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_b954d61598645752bd7e473c5a272a89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, александр лукашенко, нато
В мире, Белоруссия, Минск, Александр Лукашенко, НАТО
Белоруссия реагирует на обострение обстановки в регионе, заявил Лукашенко
Лукашенко: мы смотрим за своей землей и реагируем на то, что происходит рядом