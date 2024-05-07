https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944490717.html

Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко

Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024

Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на торжественном собрании по случаю Дня Победы заявил, что народам Европы давно пора понять, что Великая... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:14

2024-05-07T18:14

2024-05-07T18:14

в мире

европа

белоруссия

ссср

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/02/1881773736_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9a462d8e57bb98c66b8da1ee0ddc7655.jpg

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на торжественном собрании по случаю Дня Победы заявил, что народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - общее достояние. "Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - сказал Лукашенко во вторник. Его слова приводит агентство Белта. Президент отметил, что несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу, в послевоенное время мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Лукашенко.

https://ria.ru/20240507/pobeda-1944332678.html

европа

белоруссия

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, белоруссия, ссср, александр лукашенко