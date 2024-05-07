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Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024
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18:14 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944490717.html
Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко
Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко - РИА Новости, 07.05.2024
Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на торжественном собрании по случаю Дня Победы заявил, что народам Европы давно пора понять, что Великая... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:14
2024-05-07T18:14
в мире
европа
белоруссия
ссср
александр лукашенко
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на торжественном собрании по случаю Дня Победы заявил, что народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - общее достояние. "Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - сказал Лукашенко во вторник. Его слова приводит агентство Белта. Президент отметил, что несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу, в послевоенное время мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Лукашенко.
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в мире, европа, белоруссия, ссср, александр лукашенко
В мире, Европа, Белоруссия, СССР, Александр Лукашенко
Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко

Лукашенко: народам Европы пора понять, что Великая Победа — общее достояние

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Александр Лукашенко . Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко во вторник на торжественном собрании по случаю Дня Победы заявил, что народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - общее достояние.
"Народам Европы давно пора понять, что Великая Победа - наше общее достояние. Благодаря ей, а также политической, экономической, военной мощи Советского Союза Евразийскому континенту на долгие десятилетия был обеспечен мир", - сказал Лукашенко во вторник. Его слова приводит агентство Белта.
Президент отметил, что несмотря на идеологические разногласия и геополитическую борьбу, в послевоенное время мировым игрокам все же удавалось договариваться. "В условиях холодной войны противоборствующими сторонами предпринимались реальные шаги к разрядке на основе баланса сил. Международные организации выступали реальными площадками для переговоров и способствовали сохранению мира и укреплению безопасности на планете. Но с распадом СССР уроки войны были позабыты", - констатировал Лукашенко.
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