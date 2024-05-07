https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489696.html

Лукашенко заявил об эффективности системы боевой готовности

Лукашенко заявил об эффективности системы боевой готовности - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко заявил об эффективности системы боевой готовности

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проводимые проверки вооруженных сил страны показывают эффективность системы боевой и мобилизационной... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:09

2024-05-07T18:09

2024-05-07T18:09

в мире

белоруссия

европа

александр лукашенко

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что проводимые проверки вооруженных сил страны показывают эффективность системы боевой и мобилизационной готовности. "Эти проверки показали эффективность существующей системы боевой и мобилизационной готовности, способность бригад своевременно перейти в высшую степень боевой готовности и выполнить задачи по предназначению", - приводит агентство Белта слова Лукашенко во вторник. Глава государства отметил, что на фоне постоянно возрастающей в Европе военной активности в Белоруссии принимается комплекс мер адекватного реагирования на обострение обстановки. "Данная деятельность по обороне нашей страны носит плановый характер и предполагает несколько этапов", - сказал он. По словам Лукашенко, во время первого этапа в ответ на концентрацию войск вблизи северо-западных границ Белоруссии, а это уже около 90 тысяч человек, выводились усиленные танковый и механизированный батальоны на Ошмянском и Поставском направлениях. Отработаны вопросы недопущения проникновения на белорусскую территорию диверсионно-разведывательных групп, незаконных вооруженных формирований и борьбы с ними, как и в целом поддержания порядка на приграничных территориях. Также, по словам президента, на этом фоне проведена внезапная проверка с отмобилизованием и приведением в полную боевую готовность механизированных и зенитно-ракетных бригад. "И последнее - масштабная проверка военно-воздушных сил", - рассказал Лукашенко. Он проинформировал, что в настоявшее время проводится ротация войск прикрытия на северо-западном направлении. Лукашенко пояснил, что воинские части отдельной механизированной бригады занимают новые районы оперативного предназначения, на смену им выдвигается усиленная батальонная тактическая группа из состава другой отдельной механизированной бригады.

https://ria.ru/20240405/belorussiya-1937960657.html

https://ria.ru/20240507/belorussiya-1944483820.html

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в мире, белоруссия, европа, александр лукашенко