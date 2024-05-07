https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html

Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту

Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту - РИА Новости, 07.05.2024

Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что Западная Европа обезумела и преступит черту, но нужно быть готовыми ко всему. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T18:06

2024-05-07T18:06

2024-05-07T18:48

в мире

белоруссия

александр лукашенко

запад

западная европа

день победы

франция

эммануэль макрон

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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что Западная Европа обезумела и преступит черту, но нужно быть готовыми ко всему."Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики. Его словам приводит агентство Белта."Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул глава государства.Он также заявил, что не верит в то, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы на Украину и начать войну, или, например, польские власти, что "они на самом деле сделают то, о чем говорят"."Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными. Об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными. Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу ", - заявил глава государства.

https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944490717.html

белоруссия

западная европа

франция

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в мире, белоруссия, александр лукашенко, запад, западная европа, день победы, франция, эммануэль макрон