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Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту - РИА Новости, 07.05.2024
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18:06 07.05.2024 (обновлено: 18:48 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944489151.html
Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту
Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту - РИА Новости, 07.05.2024
Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что Западная Европа обезумела и преступит черту, но нужно быть готовыми ко всему. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:06
2024-05-07T18:48
в мире
белоруссия
александр лукашенко
запад
западная европа
день победы
франция
эммануэль макрон
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что Западная Европа обезумела и преступит черту, но нужно быть готовыми ко всему."Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики. Его словам приводит агентство Белта."Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул глава государства.Он также заявил, что не верит в то, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы на Украину и начать войну, или, например, польские власти, что "они на самом деле сделают то, о чем говорят"."Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными. Об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными. Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу ", - заявил глава государства.
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944490717.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко, запад, западная европа, день победы, франция, эммануэль макрон
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко, Запад, Западная Европа, День Победы, Франция, Эммануэль Макрон
Лукашенко не верит, что Запад обезумел и преступит черту

Лукашенко не верит, что Запад преступит черту, но "нужно быть готовыми ко всему"

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не верит, что Западная Европа обезумела и преступит черту, но нужно быть готовыми ко всему.
"Я не верю, что в Западной Европе - зажиревшей, откормленной - кто-то захочет лезть в грязные, вшивые окопы, чтобы воевать. Они же уже от этого отвыкли. Да и наша молодежь, вы знаете, этого не хочет. Это мы, родившиеся тогда, недалеко ушедшие от той Великой Победы, понимаем, чего стоило нашим родителям и дедам все это", - заявил Лукашенко на торжественном собрании по случаю Дня Победы во Дворце Республики. Его словам приводит агентство Белта.
"Но мы должны быть готовы ко всему. Я не верю, что они обезумели и преступят черту, которую даже нарисовали сами", - подчеркнул глава государства.
Он также заявил, что не верит в то, что президент Франции Эммануэль Макрон, заявляющий о готовности хоть завтра ввести вооруженные силы на Украину и начать войну, или, например, польские власти, что "они на самом деле сделают то, о чем говорят".
"Чтобы они этого не сделали, мы должны быть сильными. Об этом уже говорилось, сейчас уважают только силу. И какими бы мы ни были - маленькими или большими - мы должны быть сильными, организованными, монолитными. Участь моя и тех, кто рядом со мной, состоит в том, чтобы мы могли ответить на любую угрозу ", - заявил глава государства.
Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Европе пора понять, что Великая Победа — общее достояние, заявил Лукашенко
Вчера, 18:14
 
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