https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944432459.html
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина - РИА Новости, 07.05.2024
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина
Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:25
2024-05-07T15:25
2024-05-07T15:27
минск
москва
белоруссия
евразийский экономический союз
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник."Безусловно, мы готовимся к саммиту Евразийского экономического союза. Это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч", - сказал он.По словам главы МИД Белоруссии, "частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами"."Я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением. Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации", - отметил Алейник.
https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944232840.html
минск
москва
белоруссия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_2dcfffa7d926209f60879ff024e8d464.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
минск, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, сергей алейник
Минск, Москва, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Россия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сергей Алейник
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина
Минск не исключает встречу Лукашенко и Путина на полях саммита ЕАЭС 8 мая
МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Безусловно, мы готовимся к саммиту Евразийского экономического союза. Это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч", - сказал он.
По словам главы МИД Белоруссии, "частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами".
"Я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением. Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации", - отметил Алейник.