https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944432459.html

На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина

На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина - РИА Новости, 07.05.2024

На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина

Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:25

2024-05-07T15:25

2024-05-07T15:27

минск

москва

белоруссия

евразийский экономический союз

россия

в мире

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1c/1924013892_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfdc54df698d082ccd3b42591624980e.jpg

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник."Безусловно, мы готовимся к саммиту Евразийского экономического союза. Это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч", - сказал он.По словам главы МИД Белоруссии, "частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами"."Я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением. Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации", - отметил Алейник.

https://ria.ru/20240506/lukashenko-1944232840.html

минск

москва

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

минск, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, сергей алейник