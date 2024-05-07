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На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина - РИА Новости, 07.05.2024
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15:25 07.05.2024 (обновлено: 15:27 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/lukashenko-1944432459.html
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина - РИА Новости, 07.05.2024
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина
Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:25
2024-05-07T15:27
минск
москва
белоруссия
евразийский экономический союз
россия
в мире
владимир путин
александр лукашенко
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник."Безусловно, мы готовимся к саммиту Евразийского экономического союза. Это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч", - сказал он.По словам главы МИД Белоруссии, "частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами"."Я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением. Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации", - отметил Алейник.
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минск, москва, белоруссия, евразийский экономический союз, россия, в мире, владимир путин, александр лукашенко, сергей алейник
Минск, Москва, Белоруссия, Евразийский экономический союз, Россия, В мире, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Сергей Алейник
На саммите ЕАЭС в Москве может пройти встреча Лукашенко и Путина

Минск не исключает встречу Лукашенко и Путина на полях саммита ЕАЭС 8 мая

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева)
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева) - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко (слева). Архивное фото
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МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Минск не исключает, что на полях саммита ЕАЭС 8 мая в Москве состоится двусторонняя встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил в интервью РИА Новости глава белорусского МИД Сергей Алейник.
"Безусловно, мы готовимся к саммиту Евразийского экономического союза. Это хорошая площадка для обсуждения наших интеграционных вопросов и хорошая площадка для проведения двусторонних встреч", - сказал он.
По словам главы МИД Белоруссии, "частота и уровень контактов наших лидеров вселяет оптимизм по поводу укрепления союзнических и братских отношений между нашими странами".
"Я уверен, что предстоящий саммит не будет исключением. Президенты найдут возможность пообщаться, обсудить те или иные вопросы двусторонней повестки дня и обменяться мнениями по развитию региональной ситуации", - отметил Алейник.
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МинскМоскваБелоруссияЕвразийский экономический союзРоссияВ миреВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСергей Алейник
 
 
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