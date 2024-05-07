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Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке - РИА Новости, 07.05.2024
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Липецкая область
 
16:55 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/lipetsk-1944468307.html
Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке
Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке - РИА Новости, 07.05.2024
Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке
Первый международный фестиваль кукольных театров "Липовый цвет" состоится с 13 по 19 мая в Липецком государственном театре кукол, вместе с российскими артистами РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:55
2024-05-07T16:55
липецкая область
липецк
театр
игорь артамонов
китай
бразилия
армения
культура
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ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Первый международный фестиваль кукольных театров "Липовый цвет" состоится с 13 по 19 мая в Липецком государственном театре кукол, вместе с российскими артистами участие в мероприятии примут коллективы из Армении, Бразилии, Китая и Ирана, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Он отметил, что в ходе фестиваля будут задействованы все площадки липецкого театра кукол, включая летнюю сцену. Наравне с профессиональными российскими актерскими коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Белгорода, а также зарубежных стран к участию в уличной программе планируется привлечь липецкие школьные театральные коллективы для получения опыта в профессии артиста. Как рассказал Артамонов, на фестивале будут представлены разноплановые формы и жанры постановок. Зрители увидят работу уличных театров, спектакли с элементами теневого театра, пластических этюдов, необычные световые решения и сценографию. Кроме того, в программе фестиваля будут организованы мастер-классы от именитых российских и зарубежных кукольников, церемонии открытия и закрытия, экскурсии по городу и по знаковым местам Липецкой области. "Липецкий зритель хорошо знает, что театры кукол – это история не только про сказки для малышей, но и серьезные постановки с глубокой драматургией для ценителей любого возраста. Проведение фестиваля у нас с таким составом участников – это настоящий подарок для любителей такого жанра", – прокомментировал Артамонов.
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липецк, театр, игорь артамонов, китай, бразилия, армения, культура
Липецкая область, Липецк, Театр, Игорь Артамонов, Китай, Бразилия, Армения, Культура

Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке

© Fotolia / Mikhail MarkovskiyКомсомольский пруд с фонтанами в Липецке
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Fotolia / Mikhail Markovskiy
Комсомольский пруд с фонтанами в Липецке
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ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Первый международный фестиваль кукольных театров "Липовый цвет" состоится с 13 по 19 мая в Липецком государственном театре кукол, вместе с российскими артистами участие в мероприятии примут коллективы из Армении, Бразилии, Китая и Ирана, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ходе фестиваля будут задействованы все площадки липецкого театра кукол, включая летнюю сцену. Наравне с профессиональными российскими актерскими коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Белгорода, а также зарубежных стран к участию в уличной программе планируется привлечь липецкие школьные театральные коллективы для получения опыта в профессии артиста.
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Как рассказал Артамонов, на фестивале будут представлены разноплановые формы и жанры постановок. Зрители увидят работу уличных театров, спектакли с элементами теневого театра, пластических этюдов, необычные световые решения и сценографию. Кроме того, в программе фестиваля будут организованы мастер-классы от именитых российских и зарубежных кукольников, церемонии открытия и закрытия, экскурсии по городу и по знаковым местам Липецкой области.
"Липецкий зритель хорошо знает, что театры кукол – это история не только про сказки для малышей, но и серьезные постановки с глубокой драматургией для ценителей любого возраста. Проведение фестиваля у нас с таким составом участников – это настоящий подарок для любителей такого жанра", – прокомментировал Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкТеатрИгорь АртамоновКитайБразилияАрменияКультура
 
 
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