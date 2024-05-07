Международный фестиваль театров кукол впервые пройдет в Липецке
ЛИПЕЦК, 7 мая - РИА Новости. Первый международный фестиваль кукольных театров "Липовый цвет" состоится с 13 по 19 мая в Липецком государственном театре кукол, вместе с российскими артистами участие в мероприятии примут коллективы из Армении, Бразилии, Китая и Ирана, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
Он отметил, что в ходе фестиваля будут задействованы все площадки липецкого театра кукол, включая летнюю сцену. Наравне с профессиональными российскими актерскими коллективами из Москвы, Санкт-Петербурга, Дзержинска, Белгорода, а также зарубежных стран к участию в уличной программе планируется привлечь липецкие школьные театральные коллективы для получения опыта в профессии артиста.
Как рассказал Артамонов, на фестивале будут представлены разноплановые формы и жанры постановок. Зрители увидят работу уличных театров, спектакли с элементами теневого театра, пластических этюдов, необычные световые решения и сценографию. Кроме того, в программе фестиваля будут организованы мастер-классы от именитых российских и зарубежных кукольников, церемонии открытия и закрытия, экскурсии по городу и по знаковым местам Липецкой области.
"Липецкий зритель хорошо знает, что театры кукол – это история не только про сказки для малышей, но и серьезные постановки с глубокой драматургией для ценителей любого возраста. Проведение фестиваля у нас с таким составом участников – это настоящий подарок для любителей такого жанра", – прокомментировал Артамонов.