https://ria.ru/20240507/kotyakov-1944321225.html

Котяков отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве

Котяков отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве - РИА Новости, 07.05.2024

Котяков отказался отвечать, продолжит ли работу в правительстве

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на вопрос РИА Новости, поступало ли ему предложение продолжить работу в новом составе правительства, сказал,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:03

2024-05-07T11:03

2024-05-07T11:27

антон котяков

политика

россия

инаугурация владимира путина — 2024

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков на вопрос РИА Новости, поступало ли ему предложение продолжить работу в новом составе правительства, сказал, что пока это не комментирует."Пока не комментируем", - сказал собеседник агентства.Президент должен внести в Госдуму предложение о кандидатуре премьер-министра не позднее двухнедельного срока после инаугурации. Глава кабмина назначается президентом после утверждения его кандидатуры депутатами, у которых по закону есть на это неделя, однако уже известно, что кандидатуру председателя правительства планируется утвердить на пленарном заседании Госдумы 10 мая.Новый глава кабмина не позднее недельного срока после назначения представляет президенту предложения о структуре федеральных органов исполнительной власти. В течение 14 дней премьер-министр представляет Госдуме на утверждение кандидатуры вице-премьеров и федеральных министров - кроме руководителей силового блока и МИД, для которых действует особый порядок. Нижняя палата парламента не позднее недельного срока принимает решение по кандидатурам, представленным главой правительства - утвержденные ей лица назначаются на должность президентом РФ. Как говорил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий, для утверждения членов правительства могут потребоваться два пленарных заседания.Глав Минобороны, ФСБ, МВД, Минюста, МЧС и МИД назначает на должность после консультаций с Советом Федерации сам президент.

https://ria.ru/20240121/pravitelstvo-1922385582.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

антон котяков, политика, россия, инаугурация владимира путина — 2024