Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года
© iStock.com / shapechargeМужчина говорит по телефону на складе
© iStock.com / shapecharge
Мужчина говорит по телефону на складе
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре подмосковные компании подписали девять экспортных контрактов с Китаем с начала 2024 года, их общая сумма составила более 2 миллионов долларов, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Китай – один из давних и проверенных партнеров Подмосковья. С ним наш регион тесно связывает совместная инвестиционная работа и множество проектов, реализуемых среди прочего в сегментах промышленности и логистики. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года четыре подмосковных компании подписали в общей сложности девять экспортных контрактов на общую сумму более 2 миллионов долларов", – отметила Зиновьева.
Так, например, в 2024 году предприятие ООО "Метиз Производство" из Щелково подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов нижних конечностей на сумму более 1 миллиона долларов. С партнерами компания познакомилась, став участником международной выставки The 35th Indonesia Hospital Expo 2023.