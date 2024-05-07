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Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года - РИА Новости, 07.05.2024
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Новости Подмосковья
 
18:08 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/kontrakty-1944485916.html
Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года
Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года - РИА Новости, 07.05.2024
Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года
Четыре подмосковные компании подписали девять экспортных контрактов с Китаем с начала 2024 года, их общая сумма составила более 2 миллионов долларов, сообщила... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T18:08
2024-05-07T18:08
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре подмосковные компании подписали девять экспортных контрактов с Китаем с начала 2024 года, их общая сумма составила более 2 миллионов долларов, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева. "Китай – один из давних и проверенных партнеров Подмосковья. С ним наш регион тесно связывает совместная инвестиционная работа и множество проектов, реализуемых среди прочего в сегментах промышленности и логистики. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года четыре подмосковных компании подписали в общей сложности девять экспортных контрактов на общую сумму более 2 миллионов долларов", – отметила Зиновьева. Так, например, в 2024 году предприятие ООО "Метиз Производство" из Щелково подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов нижних конечностей на сумму более 1 миллиона долларов. С партнерами компания познакомилась, став участником международной выставки The 35th Indonesia Hospital Expo 2023.
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московская область (подмосковье), китай
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Китай

Подмосковные компании подписали 9 экспортконтрактов с Китаем с начала года

© iStock.com / shapechargeМужчина говорит по телефону на складе
Мужчина говорит по телефону на складе - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / shapecharge
Мужчина говорит по телефону на складе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Четыре подмосковные компании подписали девять экспортных контрактов с Китаем с начала 2024 года, их общая сумма составила более 2 миллионов долларов, сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
"Китай – один из давних и проверенных партнеров Подмосковья. С ним наш регион тесно связывает совместная инвестиционная работа и множество проектов, реализуемых среди прочего в сегментах промышленности и логистики. Не менее важна и экспортная составляющая нашего взаимодействия, ведь КНР традиционно входит в тройку партнёров-лидеров по внешнеторговому обороту с нашим регионом. Только с начала текущего года четыре подмосковных компании подписали в общей сложности девять экспортных контрактов на общую сумму более 2 миллионов долларов", – отметила Зиновьева.
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Так, например, в 2024 году предприятие ООО "Метиз Производство" из Щелково подписало контракт с компанией из Пекина на поставку комплектующих протезов нижних конечностей на сумму более 1 миллиона долларов. С партнерами компания познакомилась, став участником международной выставки The 35th Indonesia Hospital Expo 2023.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Китай
 
 
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