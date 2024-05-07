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Китайский посол призвал не допускать разрастания украинского конфликта - РИА Новости, 07.05.2024
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05:38 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/konflikt-1944282020.html
Китайский посол призвал не допускать разрастания украинского конфликта
Китайский посол призвал не допускать разрастания украинского конфликта - РИА Новости, 07.05.2024
Китайский посол призвал не допускать разрастания украинского конфликта
В Пекине считают, что в нынешних условиях необходимо предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля, заявил в интервью РИА Новости... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T05:38
2024-05-07T05:38
китай
украина
москва
в мире
чжан ханьхуэй
ли хуэй
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Пекине считают, что в нынешних условиях необходимо предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй. "Прошло уже более двух лет с начала полномасштабной эскалации кризиса на Украине. Боевые действия затягиваются, сейчас самое насущное - восстановить мир. По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию. Китай стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам", - сказал посол. "В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира", - подчеркнул китайский дипломат. Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
https://ria.ru/20240507/rossii-1944279799.html
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китай, украина, москва, в мире, чжан ханьхуэй, ли хуэй
Китай, Украина, Москва, В мире, Чжан Ханьхуэй, Ли Хуэй
Китайский посол призвал не допускать разрастания украинского конфликта

Посол КНР в России Чжан: нужно предотвратить разрастание украинского конфликта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй
Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Чрезвычайный и полномочный посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. В Пекине считают, что в нынешних условиях необходимо предотвратить разрастание украинского конфликта и его выход из-под контроля, заявил в интервью РИА Новости посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.
«
"Прошло уже более двух лет с начала полномасштабной эскалации кризиса на Украине. Боевые действия затягиваются, сейчас самое насущное - восстановить мир. По украинскому вопросу китайская сторона всегда занимала объективную и беспристрастную позицию. Китай стоял на стороне мира и диалога, активно содействовал примирению и переговорам", - сказал посол.
Чрезвычайный и полномочный посол Китайской Народной Республики (КНР) в РФ Чжан Ханьхуэй - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
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"В нынешних условиях, чтобы предотвратить разрастание конфликта и его выход из-под контроля, все стороны должны прилагать общие усилия к скорейшему восстановлению мира", - подчеркнул китайский дипломат.
Власти Китая в феврале прошлого года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования конфликта Москвы и Киева, который включает 12 пунктов, в том числе призывы к прекращению огня, уважению законных интересов всех стран в области безопасности, решению гуманитарного кризиса на Украине.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле констатировали, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем.
Специальный представитель правительства КНР по делам Евразии Ли Хуэй 12 марта завершил второе европейское турне, направленное на поиск политических решений украинского кризиса. Он посетил Россию, Бельгию, Польшу, Украину, Германию и Францию, где провел переговоры с официальными лицами.
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