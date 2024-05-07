https://ria.ru/20240507/kitay-1944306293.html

В Китае два человека погибли при нападении в больнице, пишут СМИ

В Китае два человека погибли при нападении в больнице, пишут СМИ - РИА Новости, 07.05.2024

В Китае два человека погибли при нападении в больнице, пишут СМИ

Два человека погибли, более 20 пострадали в результате нападения с ножом в больнице в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщил телеканал "Байсин гуаньчжу" РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:05

2024-05-07T10:05

2024-05-07T10:15

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юньнань

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ПЕКИН, 7 мая – РИА Новости. Два человека погибли, более 20 пострадали в результате нападения с ножом в больнице в провинции Юньнань на юго-западе Китая, сообщил телеканал "Байсин гуаньчжу" со ссылкой на источники.Сообщается, что нападение произошло в Народной больнице уезда Чжэньсюн провинции Юньнань."По предварительным данным, пострадали 23 человека, двух из них спасти не удалось. Все пострадавшие доставлены в больницу", - говорится в сообщении.При этом агентство Синьхуа сообщает о десяти пострадавших.В соцсетях распространяются видео возможного задержания нападавшего.

https://ria.ru/20231018/polsha-1903600346.html

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в мире, китай, юньнань