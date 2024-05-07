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"Вырезали мозг": в Киеве раскрыли, что случилось в украинской армии - РИА Новости, 07.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:11 07.05.2024 (обновлено: 17:46 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kiev-1944452548.html
"Вырезали мозг": в Киеве раскрыли, что случилось в украинской армии
"Вырезали мозг": в Киеве раскрыли, что случилось в украинской армии - РИА Новости, 07.05.2024
"Вырезали мозг": в Киеве раскрыли, что случилось в украинской армии
Владимир Зеленский "вырезал мозг" у собственной армии, уволив Валерия Залужного и назначив на должность главкома ВСУ полностью подконтрольного Александра... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:11
2024-05-07T17:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир зеленский
александр сырский
киев
россия
валерий залужный
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский "вырезал мозг" у собственной армии, уволив Валерия Залужного и назначив на должность главкома ВСУ полностью подконтрольного Александра Сырского, который сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале."Фактически вырезали мозг у армии, сделали из нее послушных кукол под кликой Зеленского. Поздравляю. Но они же не годятся, они могут слушаться Зеленского, (главу офиса президента Украины Андрея. — Прим. ред.) Ермака, выполнять их приказы, но это ничего не даст. Поэтому будет потеря территорий", — предупредил он.Аналитик отметил, что Залужный также не отличался особым полководческим талантом, но он, по мнению Соскина, был "брендом", который мог заключить необходимое Киеву перемирие.Как заявил Соскин, у Украины был шанс заключить мир, когда экс-главком публично высказался о тупике на фронте, но Зеленский не воспользовался этой возможностью."Можно было заключить перемирие, и уже бы не погибли тысячи людей за этот период, и инвалиды новые бы не появились, и люди не стали бы бомжами, и не была бы потеряна половина электрогенерирующих мощностей Украины — это все произошло буквально за период, когда Зеленский совершенно волюнтаристски убрал Залужного", — выразил мнение аналитик.Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч солдат.В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
https://ria.ru/20240507/ssha-1944482068.html
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в мире, украина, владимир зеленский, александр сырский, киев, россия, валерий залужный, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Киев, Россия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины
"Вырезали мозг": в Киеве раскрыли, что случилось в украинской армии

Соскин: Украина теряет территории, так как Зеленский обезглавил свою армию

© AP Photo / LibkosУкраинский солдат в окопе на линии фронта
Украинский солдат в окопе на линии фронта - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Libkos
Украинский солдат в окопе на линии фронта. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Владимир Зеленский "вырезал мозг" у собственной армии, уволив Валерия Залужного и назначив на должность главкома ВСУ полностью подконтрольного Александра Сырского, который сдает деревню за деревней, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouТube-канале.
"Фактически вырезали мозг у армии, сделали из нее послушных кукол под кликой Зеленского. Поздравляю. Но они же не годятся, они могут слушаться Зеленского, (главу офиса президента Украины Андрея. — Прим. ред.) Ермака, выполнять их приказы, но это ничего не даст. Поэтому будет потеря территорий", — предупредил он.
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Аналитик отметил, что Залужный также не отличался особым полководческим талантом, но он, по мнению Соскина, был "брендом", который мог заключить необходимое Киеву перемирие.
Как заявил Соскин, у Украины был шанс заключить мир, когда экс-главком публично высказался о тупике на фронте, но Зеленский не воспользовался этой возможностью.
«
"Можно было заключить перемирие, и уже бы не погибли тысячи людей за этот период, и инвалиды новые бы не появились, и люди не стали бы бомжами, и не была бы потеряна половина электрогенерирующих мощностей Украины — это все произошло буквально за период, когда Зеленский совершенно волюнтаристски убрал Залужного", — выразил мнение аналитик.
Третьего мая министр обороны России Сергей Шойгу провел тематическое селекторное совещание с руководящим составом ВС и сообщил, что ежедневные потери Киева выросли до тысячи человек. Всего же в 2024 году Украина потеряла уже более 111 тысяч солдат.
В апреле главком ВСУ Александр Сырский заявил о сложной для украинских формирований ситуации на фронте. По его словам, самыми горячими точками остаются Ивановское и Часов Яр на Краматорском направлении в ДНР. Не менее критическая ситуация для Киева сложилась на Красноармейском (ранее Покровском) и Кураховском направлениях.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ЗеленскийАлександр СырскийКиевРоссияВалерий ЗалужныйВооруженные силы Украины
 
 
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