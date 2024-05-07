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Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева - РИА Новости, 07.05.2024
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17:33 07.05.2024 (обновлено: 18:02 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/khoroshev-1944478092.html
Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева
Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева - РИА Новости, 07.05.2024
Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева
Великобритания и Австралия присоединились к санкциям США против Россиянина Дмитрия Хорошева, заявив о его руководстве хакерской группировкой LockBit и... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:33
2024-05-07T18:02
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания и Австралия присоединились к санкциям США против Россиянина Дмитрия Хорошева, заявив о его руководстве хакерской группировкой LockBit и вредоносной кибердеятельности, сообщил британский МИД на своем сайте. США во вторник ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с LockBit. "Великобритания, США и Австралия сегодня, во вторник, 7 мая, ввели санкции против базирующегося в россии лидера LockBit... сегодняшние санкции вводятся против гражданина России Дмитрия Хорошева", - говорится в заявлении британских властей. В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
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в мире, сша, великобритания, австралия, россия
В мире, США, Великобритания, Австралия, Россия
Британия и Австралия ввели санкции против россиянина Хорошева

Британия и Австралия присоединились к санкциям США против россиянина Хорошева

© Фото : National Crime Agency / Crown CopyrightДмитрий Хорошев
Дмитрий Хорошев - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : National Crime Agency / Crown Copyright
Дмитрий Хорошев. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Великобритания и Австралия присоединились к санкциям США против Россиянина Дмитрия Хорошева, заявив о его руководстве хакерской группировкой LockBit и вредоносной кибердеятельности, сообщил британский МИД на своем сайте.
США во вторник ввели санкции против россиянина Дмитрия Хорошева, связав его с LockBit.
"Великобритания, США и Австралия сегодня, во вторник, 7 мая, ввели санкции против базирующегося в россии лидера LockBit... сегодняшние санкции вводятся против гражданина России Дмитрия Хорошева", - говорится в заявлении британских властей.
В феврале международная коалиция правоохранителей, возглавляемая Национальным агентством по борьбе с преступностью (NCA) Великобритании, сообщила о разрушении инфраструктуры хакерской группировки. Правоохранители ряда стран, включая Великобританию и США, получили доступ к списку из примерно 200 подозреваемых в причастности к деятельности хакеров. Ранее сообщалось, что Госдеп США предлагает вознаграждение до 15 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать членов кибергруппировки LockBit или установить местонахождение ее руководителей.
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