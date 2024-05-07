https://ria.ru/20240507/khamas-1944530659.html

ХАМАС раскрыло, почему согласилось на перемирие

ХАМАС раскрыло, почему согласилось на перемирие - РИА Новости, 07.05.2024

ХАМАС раскрыло, почему согласилось на перемирие

Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенные посредниками условия перемирия из-за предоставленных ему гарантий, сообщил в интервью радиостанции... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T20:52

2024-05-07T20:52

2024-05-07T20:52

в мире

израиль

египет

рафах (провинция)

биньямин нетаньяху

оон

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КАИР, 7 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС согласилось на предложенные посредниками условия перемирия из-за предоставленных ему гарантий, сообщил в интервью радиостанции Sputnik один из политических руководителей ХАМАС Басам Халаф. В понедельник ХАМАС объявило о согласии на предложенные посредниками из Египта и Катара условия перемирия из трех этапов по 42 дня, которое предусматривает освобождение израильских заложников и прекращение военных действий в секторе Газа, и ожидает ответа Израиля. "Переговоры зашли в тупик на этапе обсуждения вывода войск Израиля из Газы и прекращения огня, но предоставленные гарантии вынудили нас согласиться на это предложение", - сказал он. При этом он считает, что "отсрочка обмена высокопоставленными израильскими военнопленными стала сильной картой в руках ХАМАС во время этой войны". По мнению Халафа, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не хочет прекращения огня и думал, что движение отвергнет предложение посредников. "ХАМАС будет противостоять израильской агрессии в Рафахе параллельно с ожиданием ответа от израильтян", - добавил он. Как утверждает Халаф, происходящее в Рафахе не влияет на ход переговоров, поскольку движение изначально изложило свою твердую позицию и требования, от которых не может отказаться, в первую очередь, это прекращение огня и вывод израильской армии из сектора Газа. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240507/al-kassam-1944522092.html

https://ria.ru/20240426/erdogan--1942541202.html

израиль

египет

рафах (провинция)

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в мире, израиль, египет, рафах (провинция), биньямин нетаньяху, оон, хамас