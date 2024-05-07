https://ria.ru/20240507/khamas-1944411721.html

ХАМАС призвало мировое сообщество надавить на Израиль

ХАМАС призвало мировое сообщество надавить на Израиль - РИА Новости, 07.05.2024

ХАМАС призвало мировое сообщество надавить на Израиль

Палестинское движение ХАМАС призвало власти США и мировое сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию в Рафахе, говорится в заявлении... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:15

2024-05-07T14:15

2024-05-07T14:15

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 7 мая - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС призвало власти США и мировое сообщество оказать давление на Израиль, чтобы остановить эскалацию в Рафахе, говорится в заявлении организации. В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора. Позже стало известно, что израильские военные установили контроль над палестинской частью КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом. "Мы призываем американскую администрацию и международное сообщество оказать давление на оккупацию, чтобы остановить эту эскалацию, которая угрожает жизни сотен тысяч перемещенных гражданских лиц в Рафахе и во всем секторе Газа", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале движения. Также ХАМАС после взятия под контроль Израилем КПП "Рафах" обвинил его в попытке сорвать усилия посредников по перемирию в Газе. "Это преступление, произошедшее сразу после того, как движение ХАМАС объявило о своем одобрении предложения посредников, подтверждает намерение оккупационных сил сорвать посреднические усилия по прекращению огня и освобождению заключенных", - говорится в заявлении. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а 7 мая армия Израиля сообщила, что начала точечную операцию в восточном районе Рафаха, сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240501/izrail-1943231959.html

https://ria.ru/20231123/kpp-1911209492.html

https://ria.ru/20240422/nyt-1941648671.html

израиль

рафах (провинция)

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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году