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СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:32
2024-05-07T00:32
2024-05-07T01:25
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, власти не называют страну, но по данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай. "Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих", - говорится в сообщении телеканала. Согласно информации телеканала, кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.
https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html
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в мире, великобритания, китай
В мире, Великобритания, Китай
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
Sky: хакеры взломали серверы минобороны Британии