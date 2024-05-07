https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html

СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии

СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии - РИА Новости, 07.05.2024

СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии

Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T00:32

2024-05-07T00:32

2024-05-07T01:25

в мире

великобритания

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102325/00/1023250052_0:106:1024:682_1920x0_80_0_0_4fd5fed888ba2b45a73f31ebe75a3360.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, власти не называют страну, но по данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай. "Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих", - говорится в сообщении телеканала. Согласно информации телеканала, кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.

https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html

https://ria.ru/20240220/khakery-1928363636.html

великобритания

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, великобритания, китай