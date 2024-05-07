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СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии - РИА Новости, 07.05.2024
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00:32 07.05.2024 (обновлено: 01:25 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/khakery-1944270846.html
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии - РИА Новости, 07.05.2024
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии
Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T00:32
2024-05-07T01:25
в мире
великобритания
китай
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News. Как отмечается, власти не называют страну, но по данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай. "Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих", - говорится в сообщении телеканала. Согласно информации телеканала, кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.
https://ria.ru/20240315/ssha-1933082387.html
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в мире, великобритания, китай
В мире, Великобритания, Китай
СМИ сообщили о взломе серверов минобороны Британии

Sky: хакеры взломали серверы минобороны Британии

© Flickr / Cardinal Canary Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Flickr / Cardinal Canary
Британский и шотландский флаги на здании банка Lloyds в Эдинбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Хакеры взломали сервера минобороны Великобритании, сообщает телеканал Sky News.
Как отмечается, власти не называют страну, но по данным телеканала, за взломом якобы стоит Китай.
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"Во вторник парламентариям будет сообщено о масштабной утечке данных, связанной с министерством обороны и нацеленной на военнослужащих", - говорится в сообщении телеканала.
Согласно информации телеканала, кибератаке подверглась система начисления заработной планы действующим военнослужащим и некоторым ветеранам. В основном были раскрыты имена и банковские реквизиты.
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