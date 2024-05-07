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Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024
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17:01 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944470784.html
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову
Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:01
2024-05-07T17:01
происшествия
надежда кеворкова
александр проханов
ева меркачева
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которой вменяют оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из Басманного суда столицы. Они, а также российский религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую, отмечая, что ознакомлены с ответственностью, если поручительство будет нарушено. "Личные поручительства приобщить", - решила судья Елена Ленская. Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944422227.html
https://ria.ru/20240502/srok-1943490600.html
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происшествия, надежда кеворкова, александр проханов, ева меркачева
Происшествия, Надежда Кеворкова, Александр Проханов, Ева Меркачева
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову

Проханов, Меркачева, Шевченко и Кабаев поручились за Кеворкову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖурналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Журналистка и писательница Надежда Кеворкова в Басманном суде Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которой вменяют оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из Басманного суда столицы.
Они, а также российский религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую, отмечая, что ознакомлены с ответственностью, если поручительство будет нарушено.
Борис Стомахин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
Источник сообщил о возбуждении дела против публициста Стомахина
Вчера, 14:48
"Личные поручительства приобщить", - решила судья Елена Ленская.
Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по делу об оправдании терроризма.
Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
Драматург Светлана Петрийчук и режиссер Евгения Беркович в Хамовническом суде Москвы - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Мосгорсуд признал законным продление ареста Беркович* и Петрийчук*
2 мая, 14:56
 
ПроисшествияНадежда КеворковаАлександр ПрохановЕва Меркачева
 
 
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