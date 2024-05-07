https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944470784.html

Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову

Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024

Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову

Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T17:01

2024-05-07T17:01

2024-05-07T17:01

происшествия

надежда кеворкова

александр проханов

ева меркачева

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которой вменяют оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из Басманного суда столицы. Они, а также российский религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую, отмечая, что ознакомлены с ответственностью, если поручительство будет нарушено. "Личные поручительства приобщить", - решила судья Елена Ленская. Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".

https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944422227.html

https://ria.ru/20240502/srok-1943490600.html

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происшествия, надежда кеворкова, александр проханов, ева меркачева