https://ria.ru/20240507/kevorkova-1944470784.html
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову - РИА Новости, 07.05.2024
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову
Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:01
2024-05-07T17:01
2024-05-07T17:01
происшествия
надежда кеворкова
александр проханов
ева меркачева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944446524_0:127:3071:1854_1920x0_80_0_0_60816e854408da5accb2bc1054cf1b55.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Писатель Александр Проханов, журналист Максим Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев поручились за журналистку Надежду Кеворкову, которой вменяют оправдание терроризма, передаёт корреспондент РИА Новости из Басманного суда столицы. Они, а также российский религиозный и общественный деятель Сергей Ряховский и другие направили в суд ходатайства, в которых обязуются лично поручиться за обвиняемую, отмечая, что ознакомлены с ответственностью, если поручительство будет нарушено. "Личные поручительства приобщить", - решила судья Елена Ленская. Суд рассматривает ходатайство следствия об аресте Кеворковой по делу об оправдании терроризма. Кеворкова – журналистка и писатель, сотрудничала с рядом изданий, в том числе с "Новой газетой" и "Независимой газетой".
https://ria.ru/20240507/stomakhin-1944422227.html
https://ria.ru/20240502/srok-1943490600.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944446524_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_5509a333c73119bcb1e2053303fd29f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, надежда кеворкова, александр проханов, ева меркачева
Происшествия, Надежда Кеворкова, Александр Проханов, Ева Меркачева
Проханов, Меркачева и Шевченко поручились за Кеворкову
Проханов, Меркачева, Шевченко и Кабаев поручились за Кеворкову