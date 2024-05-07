https://ria.ru/20240507/kadry-1944509543.html

Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями

Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями

Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов госвласти на основе принципов равных возможностей,... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:05

2024-05-07T19:05

2024-05-07T20:15

владимир путин

россия

экономика

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов госвласти на основе принципов равных возможностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Формирование системы подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240502/predpriyatiya-1943481843.html

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

владимир путин, россия, экономика