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Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями - РИА Новости, 07.05.2024
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19:05 07.05.2024 (обновлено: 20:15 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/kadry-1944509543.html
Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями
Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями
Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов госвласти на основе принципов равных возможностей,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:05
2024-05-07T20:15
владимир путин
россия
экономика
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов госвласти на основе принципов равных возможностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Формирование системы подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы", - говорится в тексте указа.
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владимир путин, россия, экономика
Владимир Путин, Россия, Экономика
Путин поручил сформировать кадровую систему с равными возможностями

Путин поручил сформировать кадровую систему во власти с равными возможностями

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать систему подбора, развития и ротации кадров для органов госвласти на основе принципов равных возможностей, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Формирование системы подбора, развития и ротации кадров для органов государственной власти и органов местного самоуправления на основе принципов равных возможностей, приоритета профессиональных знаний и квалификаций, включая механизмы регулярной оценки и обратной связи в рамках единой цифровой платформы", - говорится в тексте указа.
Президент РФ Владимир Путин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин во время встречи - РИА Новости, 1920, 02.05.2024
Дюмин рассказал Путину о ситуации с кадрами на предприятиях ОПК
2 мая, 14:22
 
Владимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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