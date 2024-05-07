https://ria.ru/20240507/izrail-1944463301.html
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию - РИА Новости, 07.05.2024
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:42
2024-05-07T16:42
2024-05-07T16:42
в мире
рафах (провинция)
израиль
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. "Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", - сказал Гутерреш журналистам. "После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе... неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?" - спросил генсек.По его словам, полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рафах (провинция), израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию
Гутерреш после заявлений о штурме Рафаха призвал Израиль прекратить эскалацию