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Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию - РИА Новости, 07.05.2024
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16:42 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/izrail-1944463301.html
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию - РИА Новости, 07.05.2024
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию
Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:42
2024-05-07T16:42
в мире
рафах (провинция)
израиль
антониу гутерреш
оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 7 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. "Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", - сказал Гутерреш журналистам. &quot;После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе... неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?&quot; - спросил генсек.По его словам, полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой.
https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html
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в мире, рафах (провинция), израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Рафах (провинция), Израиль, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию

Гутерреш после заявлений о штурме Рафаха призвал Израиль прекратить эскалацию

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Читать ria.ru в
ООН, 7 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию.
"Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", - сказал Гутерреш журналистам.
«

"После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе... неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?" - спросил генсек.

По его словам, полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой.
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В миреРафах (провинция)ИзраильАнтониу ГутеррешООНХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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