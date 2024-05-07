https://ria.ru/20240507/izrail-1944463301.html

Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию

Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию - РИА Новости, 07.05.2024

Генсек ООН призвал Израиль прекратить эскалацию

Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:42

2024-05-07T16:42

2024-05-07T16:42

в мире

рафах (провинция)

израиль

антониу гутерреш

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 7 мая - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш на фоне заявлений о готовящейся операции в Рафахе призвал правительство Израиля прекратить любую эскалацию. "Я призываю правительство Израиля прекратить любую эскалацию и принять конструктивное участие в идущих дипломатических переговорах", - сказал Гутерреш журналистам. "После убийства более чем 1100 израильтян при террористическом нападении ХАМАС 7 октября, после убийства более, чем 34 000 палестинцев в Газе... неужели этого недостаточно? Разве мирные граждане пережили недостаточно гибели и разрушений?" - спросил генсек.По его словам, полномасштабный штурм Рафаха станет гуманитарной катастрофой.

https://ria.ru/20240507/konflikt-1915630213.html

рафах (провинция)

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, рафах (провинция), израиль, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году