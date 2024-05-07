Рейтинг@Mail.ru
Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:56 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944424264.html
Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине
Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине - РИА Новости, 07.05.2024
Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине
Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16, заявил изданию inews бывший офицер британской армии Джастин Крамп. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T14:56
2024-05-07T14:56
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
нато
f-16
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586448_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_1d04a9c6a9851407022ca03d5f2e71b6.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16, заявил изданию inews бывший офицер британской армии Джастин Крамп. В начале мая представитель воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. По мнению Крампа, атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет довольно трудно из-за российских ракет "воздух-воздух" большой дальности. "Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939586448_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_44ade387cc4fd1c4dbd7f35e44c65f96.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, нато, f-16, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, НАТО, F-16, В мире
Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине

Экс-офицер Крамп: российские ракеты "воздух-воздух" рассчитаны на борьбу с F-16

© Фото : Operation Guardian FalconИстребитель F-16
Истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : Operation Guardian Falcon
Истребитель F-16. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16, заявил изданию inews бывший офицер британской армии Джастин Крамп.
В начале мая представитель воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия будет воспринимать F-16 на Украине как носителей ядерного оружия
6 мая, 17:54
По мнению Крампа, атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет довольно трудно из-за российских ракет "воздух-воздух" большой дальности.
«
"Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией", - добавил он.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАНАТОF-16В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала