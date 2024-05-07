https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944424264.html

Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине

Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине - РИА Новости, 07.05.2024

Британский офицер рассказал о рисках для F-16 на Украине

Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16, заявил изданию inews бывший офицер британской армии Джастин Крамп. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:56

2024-05-07T14:56

2024-05-07T14:56

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Российские системы вооружений рассчитаны на борьбу с такими самолетами, как истребители F-16, заявил изданию inews бывший офицер британской армии Джастин Крамп. В начале мая представитель воздушных сил ВС Украины Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. По мнению Крампа, атаковать российские самолеты с помощью F-16 будет довольно трудно из-за российских ракет "воздух-воздух" большой дальности. "Им (ВС Украины) придется усердно работать над тем, чтобы отыскать подходящие миссии, поскольку российские системы предназначены для борьбы с подобной авиацией", - добавил он. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240506/mid-1944224234.html

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, россия, сша, нато, f-16, в мире