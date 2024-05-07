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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде - РИА Новости, 07.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:39 07.05.2024 (обновлено: 08:41 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944290308.html
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде - РИА Новости, 07.05.2024
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:39
2024-05-07T08:41
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
сша
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
f-16
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. "Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- написал Гончаренко, при этом добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
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в мире, украина, россия, сша, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, f-16
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, США, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, F-16
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде

Депутат Гончаренко: первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee WatsonАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Caycee Watson
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале.
В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи.
"Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- написал Гончаренко, при этом добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу мая.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
Старый "Сокол" F-16 попал к русским как кур в ощип
4 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСШААлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныF-16
 
 
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