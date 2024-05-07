https://ria.ru/20240507/istrebiteli-1944290308.html

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде - РИА Новости, 07.05.2024

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде

Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:39

2024-05-07T08:39

2024-05-07T08:41

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вооруженные силы украины

f-16

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. "Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- написал Гончаренко, при этом добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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в мире, украина, россия, сша, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, f-16