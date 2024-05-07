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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде - РИА Новости, 07.05.2024
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде
Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:39
2024-05-07T08:39
2024-05-07T08:41
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Первые истребители F-16 могут появиться на Украине уже в июле, заявил депутат украинского парламента Алексей Гончаренко* в Telegram-канале. В начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. "Первые же самолеты F-16 будут на Украине уже в июле",- написал Гончаренко, при этом добавил, что есть информация о том, что выпуск первых украинских пилотов на этих машинах планируется к концу мая. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.* Внесен в перечень террористов и экстремистов
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Первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле, заявили в Раде
Депутат Гончаренко: первые истребители F-16 могут появиться на Украине в июле