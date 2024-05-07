https://ria.ru/20240507/istochnik-1944319823.html
Стали известны подробности задержания американца во Владивостоке
Стали известны подробности задержания американца во Владивостоке - РИА Новости, 07.05.2024
Стали известны подробности задержания американца во Владивостоке
Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:59
2024-05-07T10:59
2024-05-07T11:17
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ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США. Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал после знакомства в Корее."Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину", - говорится в сообщении.Отмечается, что во Владивосток мужчина приехал к знакомой 10 апреля.В краевом УМВД РИА Новости подтвердили, что речь об американце Гордоне Блэке.Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая российские власти во Владивостоке задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона. РФ уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия проинформировала о случившемся семью задержанного, а госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее и поехал в Россию по собственной инициативе.
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владивосток, россия, южная корея, происшествия
Владивосток, Россия, Южная Корея, Происшествия
Стали известны подробности задержания американца во Владивостоке
МВД: арестованного за кражу американца задержали в гостинице во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – РИА Новости. Подозреваемого в краже у девушки во Владивостоке американца задержали в гостинице, он собирался вылетать на родину, сообщает УМВД РФ по Приморскому краю.
Ранее осведомленный источник сообщил РИА Новости, что американский военнослужащий, которого задержали во Владивостоке, проходит по "бытовой" статье, он заехал в Приморье по пути домой в США. Первомайский районный суд во Владивостоке арестовал американского солдата Гордона Блэка до 2 июля по статье "Кража". В полиции сообщили, что американца подозревают в краже у девушки, к которой он приехал после знакомства в Корее.
«
"Сотрудники полиции обнаружили подозреваемого в одной из городских гостиниц. Он приобрел авиабилеты и намеревался вылететь на родину", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во Владивосток мужчина приехал к знакомой 10 апреля.
В краевом УМВД РИА Новости подтвердили, что речь об американце Гордоне Блэке.
Ранее официальный представитель армии США Синтия Смит заявила РИА Новости, что 2 мая российские власти во Владивостоке
задержали американского солдата по обвинению в нарушении закона. РФ
уведомила госдепартамент о задержании в соответствии с Венской конвенцией о консульских сношениях. Армия
проинформировала о случившемся семью задержанного, а госдепартамент оказывает ему консульскую поддержку. Военный Гордон Блэк, по данным телеканала NBC News, проходил службу в составе американского контингента в Южной Корее
и поехал в Россию по собственной инициативе.