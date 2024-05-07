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В Испании студенты разбили лагерь в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.05.2024
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23:28 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/ispaniya-1944548516.html
В Испании студенты разбили лагерь в поддержку Палестины
В Испании студенты разбили лагерь в поддержку Палестины - РИА Новости, 07.05.2024
В Испании студенты разбили лагерь в поддержку Палестины
Студенты крупнейшего вуза Испании, Мадридского университета Комплутенсе, разбили палаточный лагерь на территории кампуса, требуя незамедлительно остановить... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:28
2024-05-07T23:28
в мире
палестина
израиль
испания
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Студенты крупнейшего вуза Испании, Мадридского университета Комплутенсе, разбили палаточный лагерь на территории кампуса, требуя незамедлительно остановить любое сотрудничество с Израилем, передает корреспондент РИА Новости. С самого утра студенты стали стекаться к одному из центральных корпусов университета, напротив которого уже к вечеру было установлено несколько десятков палаток, а также развешено множество плакатов и флагов. В рамках акции ее организаторы прочитали манифест в поддержку Палестины, подчеркивая необходимость защиты прав этого народа и прекращения любой формы сотрудничества с Израилем. После прочтения манифеста студенты начали выкрикивать лозунги и призывать к действиям. Затем молодые люди собрались у палаток и начали петь песни. Они заверяют, что готовы оставаться в разбитом лагере сколько потребуется. "Этот акт активного протеста отражает глубокие общественные настроения и пробуждение сознания молодежи по вопросу борьбы за права человека и международную справедливость. Так, молодежь, принимая активное участие в общественной жизни, демонстрирует свою готовность нести ответственность за мир и справедливость в мире", - сказала РИА Новости представительница испанского крыла международной сети солидарности с палестинскими заключенными "Самидун" Лаура. В последнее время в Испании студенческие акции в поддержку Палестины набирают обороты. Студенты выражают протест против политики Израиля и требуют немедленного прекращения огня в секторе Газа. Аналогичные акции протеста проходят в Валенсии, Барселоне, Стране Басков, Наварре, Севилье и Аликанте. В свою очередь, министр науки, инноваций и университетов Испании Диана Морант во вторник выразила свою гордость за студентов, которые начали мобилизацию в знак солидарности с Палестиной. На пресс-конференции после заседания совета министров она признала право студентов на демонстрацию и добавила, что университеты - это место не только для академической подготовки, но и для критического мышления. Ранее пресс-секретарь правительства королевства Пилар Алегрия подтвердила намерение властей страны официально признать палестинское государство до июля 2024 года.
https://ria.ru/20240504/wsj-1943810520.html
https://ria.ru/20240507/protest-1944538734.html
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в мире, палестина, израиль, испания, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Палестина, Израиль, Испания, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Испании студенты разбили лагерь в поддержку Палестины

В Испании студенты университета Комплутенсе разбили лагерь в поддержку Палестины

© Depositphotos.com / SOMATUSCANIИспания
Испания - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Depositphotos.com / SOMATUSCANI
Испания. Архивное фото
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МАДРИД, 7 мая - РИА Новости. Студенты крупнейшего вуза Испании, Мадридского университета Комплутенсе, разбили палаточный лагерь на территории кампуса, требуя незамедлительно остановить любое сотрудничество с Израилем, передает корреспондент РИА Новости.
С самого утра студенты стали стекаться к одному из центральных корпусов университета, напротив которого уже к вечеру было установлено несколько десятков палаток, а также развешено множество плакатов и флагов. В рамках акции ее организаторы прочитали манифест в поддержку Палестины, подчеркивая необходимость защиты прав этого народа и прекращения любой формы сотрудничества с Израилем.
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После прочтения манифеста студенты начали выкрикивать лозунги и призывать к действиям. Затем молодые люди собрались у палаток и начали петь песни. Они заверяют, что готовы оставаться в разбитом лагере сколько потребуется.
"Этот акт активного протеста отражает глубокие общественные настроения и пробуждение сознания молодежи по вопросу борьбы за права человека и международную справедливость. Так, молодежь, принимая активное участие в общественной жизни, демонстрирует свою готовность нести ответственность за мир и справедливость в мире", - сказала РИА Новости представительница испанского крыла международной сети солидарности с палестинскими заключенными "Самидун" Лаура.
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В свою очередь, министр науки, инноваций и университетов Испании Диана Морант во вторник выразила свою гордость за студентов, которые начали мобилизацию в знак солидарности с Палестиной. На пресс-конференции после заседания совета министров она признала право студентов на демонстрацию и добавила, что университеты - это место не только для академической подготовки, но и для критического мышления.
Ранее пресс-секретарь правительства королевства Пилар Алегрия подтвердила намерение властей страны официально признать палестинское государство до июля 2024 года.
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В миреПалестинаИзраильИспанияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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