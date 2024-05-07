https://ria.ru/20240507/indiya-1944283093.html

В Индии предлагают сокращенные сроки доставки в Россию

В Индии предлагают сокращенные сроки доставки в Россию - РИА Новости, 07.05.2024

В Индии предлагают сокращенные сроки доставки в Россию

Небольшие индийские судоходные компании предлагают сокращенные сроки доставки грузов через Суэцкий канал - перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T06:12

2024-05-07T06:12

2024-05-07T06:12

в мире

красное море

израиль

сша

ансар алла

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МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Небольшие индийские судоходные компании предлагают сокращенные сроки доставки грузов через Суэцкий канал - перевозки из Мумбаи в Новороссийск могут занять около 18 дней вместо 25 дней, рассказали РИА Новости в транспортно-логистической компании Asia Import Group. "Сейчас же индийские перевозчики предлагают еще более привлекательные сроки транспортировки грузов через Суэцкий канал. Небольшие компании обещают доставить товары из Мумбаи в Новороссийск за 18 дней. Asia Import Group ознакомилась с предложениями нескольких организаций и сейчас изучает возможность перевозки грузов таким способом", - отметили в компании. Там пояснили, что сокращение сроков происходит из-за уменьшения числа заходов небольших судов в порты по пути следования. Ранее Asia Import Group сообщала, что доставка товаров из Индии в порт Новороссийск через Красное море значительно быстрее, чем вдоль берегов Африки, и занимает 25 дней. Путь вокруг мыса Доброй Надежды составляет в среднем 35 дней. Несмотря на напряженную ситуацию в Красном море, которая наблюдается уже не один месяц, многие суда продолжают ходить через него в связи с быстрой транспортировкой грузов, отмечают в компании. Ранее в апреле Asia Import Group сообщала РИА Новости, что некоторые зарубежные судоходные компании добавляют к стоимости доставки одного контейнера от 200-300 до 1000 долларов из-за увеличившихся рисков в Красном море. Кроме напряженной ситуации, связанной с атаками хуситов на суда, добавились и активизировавшиеся спустя десять лет сомалийские пираты. Транспортно-логистическая компания Asia Import Group помогает в поиске поставщиков товаров за рубежом, составляет оптимальные маршруты доставки грузов, организует грузоперевозки по морю, на автомобильном транспорте, по железнодорожной сети и на самолете. Доставляет грузы из Китая, Индии, Турции, Кореи, Казахстана, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы ранее заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240506/eksport-1943466559.html

https://ria.ru/20231023/torgovlya-1904578969.html

https://ria.ru/20231116/indiya-1909714250.html

красное море

израиль

сша

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в мире, красное море, израиль, сша, ансар алла