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Эксперт рассказал, как Россия может снизить долю импорта в ВВП - РИА Новости, 07.05.2024
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23:13 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/import-1944547378.html
Эксперт рассказал, как Россия может снизить долю импорта в ВВП
Эксперт рассказал, как Россия может снизить долю импорта в ВВП - РИА Новости, 07.05.2024
Эксперт рассказал, как Россия может снизить долю импорта в ВВП
Существует несколько способов снизить долю импортной составляющей в ВВП, но наиболее вероятно сделать это повышая налоги на такие товары или стимулируя... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T23:13
2024-05-07T23:13
экономика
россия
максим осадчий
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Существует несколько способов снизить долю импортной составляющей в ВВП, но наиболее вероятно сделать это повышая налоги на такие товары или стимулируя импортозамещение, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Президент РФ Владимир Путин майским указом поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП страны до 17% к 2030 году. "Самый простой способ снижения импорта - запрет на импорт тех или иных товаров. Второй способ - повышение налогов на импорт. Третий - девальвация национальной валюты, что ведёт к росту цены импорта и, следовательно, к снижению спроса на него. Четвертый способ - стимулирование импортозамещающих отраслей производства путём снижения налогов и инвестирования госсредств", - пояснил эксперт. Но наиболее рабочие схемы, по его мнению, это повышение налогов на такие товары или стимулирование импортозамещения. "Наиболее вероятны второй и четвертый способы", - ответил он на вопрос, какой из этих четырех способов считает наиболее вероятным в текущей ситуации. Эксперт напомнил, что в 2011-2021 годах доля импорта в ВВП стабильно превышала 20%, в 2022 году она снизилась из-за санкций до 15%, но в 2023 году выросла до 19% благодаря развороту на Восток, формированию новых логистических цепочек и параллельному импорту.
https://ria.ru/20240216/avto-1927694994.html
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экономика, россия, максим осадчий, владимир путин
Экономика, Россия, Максим Осадчий, Владимир Путин
Эксперт рассказал, как Россия может снизить долю импорта в ВВП

Эксперт: долю импорта в ВВП можно снизить через налоги или импортозамещение

© iStock.com / gopixaИнвестирование
Инвестирование - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© iStock.com / gopixa
Инвестирование. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Существует несколько способов снизить долю импортной составляющей в ВВП, но наиболее вероятно сделать это повышая налоги на такие товары или стимулируя импортозамещение, заявил РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Президент РФ Владимир Путин майским указом поручил обеспечить снижение доли импорта товаров и услуг в структуре ВВП страны до 17% к 2030 году.
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"Самый простой способ снижения импорта - запрет на импорт тех или иных товаров. Второй способ - повышение налогов на импорт. Третий - девальвация национальной валюты, что ведёт к росту цены импорта и, следовательно, к снижению спроса на него. Четвертый способ - стимулирование импортозамещающих отраслей производства путём снижения налогов и инвестирования госсредств", - пояснил эксперт.
Но наиболее рабочие схемы, по его мнению, это повышение налогов на такие товары или стимулирование импортозамещения.
"Наиболее вероятны второй и четвертый способы", - ответил он на вопрос, какой из этих четырех способов считает наиболее вероятным в текущей ситуации.
Эксперт напомнил, что в 2011-2021 годах доля импорта в ВВП стабильно превышала 20%, в 2022 году она снизилась из-за санкций до 15%, но в 2023 году выросла до 19% благодаря развороту на Восток, формированию новых логистических цепочек и параллельному импорту.
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