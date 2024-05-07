Финляндия может открыть границу с Россией
Финляндия может открыть границу с Россией после принятия закона о беженцах
© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкКонтрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии
Контрольно-пропускной пункт на финляндско-российской границе у посёлка Ивало в общине Инари провинции Лаппи в Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 7 мая – РИА Новости. Граница между Финляндией и Россией может открыться после вступления в силу закона о беженцах, заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен местному изданию Etelä-Saimaa.
"Граница может открыться для пассажирского транспорта, если будет принят новый "исключительный закон", – сказал он.
Речь идет о законопроекте, который позволит ограничить прием просителей убежища, прибывающих со стороны российской границы. По словам министра, закон поступит для рассмотрения в парламент в течение одной-двух недель, после чего он вступит в силу в кратчайшие сроки.
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти неоднократно обвиняли Россию в целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их двойными стандартами Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой теперь стали придерживаться руководители этой соседней страны, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, "погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право", а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.