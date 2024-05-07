https://ria.ru/20240507/gekht-1944299199.html

Челябинские власти сообщили о переходе замгубернатора Гехт на другую работу

Челябинские власти сообщили о переходе замгубернатора Гехт на другую работу - РИА Новости, 07.05.2024

Челябинские власти сообщили о переходе замгубернатора Гехт на другую работу

Ирина Гехт покидает должность первого заместителя губернатора Челябинской области в связи с переходом на другое место работы, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T09:28

2024-05-07T09:28

2024-05-07T09:28

политика

челябинская область

алексей текслер

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ЧЕЛЯБИНСК, 7 мая – РИА Новости. Ирина Гехт покидает должность первого заместителя губернатора Челябинской области в связи с переходом на другое место работы, сообщает пресс-служба главы региона. "Ирина Гехт покидает должность первого заместителя губернатора Челябинской области в связи с переходом на другое место работы. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Алексей Текслер", - говорится в релизе. Глава региона поблагодарил ее за работу в правительстве региона и пожелал успехов на новом месте, поясняется в сообщении. Также губернатор представил Гехт к медали "За заслуги перед Челябинской областью" II степени, поясняет пресс-служба. Как сообщали СМИ, Гехт будет назначена председателем правительства Запорожской области. Газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники писала, что чиновница уже приступила к исполнению обязанностей в новом регионе.

https://ria.ru/20240422/alikhanov-1941455152.html

челябинская область

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политика, челябинская область, алексей текслер