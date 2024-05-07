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В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением - РИА Новости, 07.05.2024
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12:33 07.05.2024 (обновлено: 12:42 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/gaza-1944368540.html
В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением
В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением - РИА Новости, 07.05.2024
В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением
Операция израильской армии в Рафахе - это новое военное преступление Израиля, который ответит за это, заявил во вторник вице-президент турции Джевдет Йылмаз. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:33
2024-05-07T12:42
турция
израиль
рафах (провинция)
в мире
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Операция израильской армии в Рафахе - это новое военное преступление Израиля, который ответит за это, заявил во вторник вице-президент турции Джевдет Йылмаз.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа."На следующий день после того, как ХАМАС одобрил предложения Катара и Египта по соглашению о прекращении огня, Израиль, начав наземное нападение на Рафах, добавил новое военное преступление к списку совершенных им на палестинских территориях с 7 октября", - написал Йылмаз в соцсети X."(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху и его сообщники, совершившие преступления против человечности, а также те, кто хранит молчание в связи с этим, рано или поздно ответят за это перед человечеством", - подчеркнул Йылмаз.По его словам, Анкара продолжит прилагать усилия под руководством президента Тайипа Эрдогана, чтобы правительство Израиля получило заслуженное наказание.В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html
https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html
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турция
израиль
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турция, израиль, рафах (провинция), в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция, Израиль, Рафах (провинция), В мире, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением

Вице-президент Йылмаз назвал операцию Израиля в Рафахе военным преступлением

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа
Израильская бронетехника въезжает в город Рафах в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Операция израильской армии в Рафахе - это новое военное преступление Израиля, который ответит за это, заявил во вторник вице-президент турции Джевдет Йылмаз.
Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа.
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"На следующий день после того, как ХАМАС одобрил предложения Катара и Египта по соглашению о прекращении огня, Израиль, начав наземное нападение на Рафах, добавил новое военное преступление к списку совершенных им на палестинских территориях с 7 октября", - написал Йылмаз в соцсети X.
"(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху и его сообщники, совершившие преступления против человечности, а также те, кто хранит молчание в связи с этим, рано или поздно ответят за это перед человечеством", - подчеркнул Йылмаз.
По его словам, Анкара продолжит прилагать усилия под руководством президента Тайипа Эрдогана, чтобы правительство Израиля получило заслуженное наказание.
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В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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ТурцияИзраильРафах (провинция)В миреХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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