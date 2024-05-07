https://ria.ru/20240507/gaza-1944368540.html

В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением

В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением - РИА Новости, 07.05.2024

В Турции назвали операцию Израиля в Рафахе новым военным преступлением

Операция израильской армии в Рафахе - это новое военное преступление Израиля, который ответит за это, заявил во вторник вице-президент турции Джевдет Йылмаз. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:33

2024-05-07T12:33

2024-05-07T12:42

турция

израиль

рафах (провинция)

в мире

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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СТАМБУЛ, 7 мая - РИА Новости. Операция израильской армии в Рафахе - это новое военное преступление Израиля, который ответит за это, заявил во вторник вице-президент турции Джевдет Йылмаз.Ранее армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что начала точечную контртеррористическую операцию в восточном районе города Рафах в секторе Газа."На следующий день после того, как ХАМАС одобрил предложения Катара и Египта по соглашению о прекращении огня, Израиль, начав наземное нападение на Рафах, добавил новое военное преступление к списку совершенных им на палестинских территориях с 7 октября", - написал Йылмаз в соцсети X."(Премьер Израиля Биньямин - ред.) Нетаньяху и его сообщники, совершившие преступления против человечности, а также те, кто хранит молчание в связи с этим, рано или поздно ответят за это перед человечеством", - подчеркнул Йылмаз.По его словам, Анкара продолжит прилагать усилия под руководством президента Тайипа Эрдогана, чтобы правительство Израиля получило заслуженное наказание.В понедельник армия еврейского государства начала военные действия в восточных районах Рафаха на юге сектора Газа, где находятся около 1,5 миллиона палестинцев, вынужденных бежать с севера и центральной части сектора.Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 78 тысяч.МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240309/izrail-1932016666.html

https://ria.ru/20240128/turtsiya-1923923807.html

https://ria.ru/20240308/erdogan-1931940520.html

турция

израиль

рафах (провинция)

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турция, израиль, рафах (провинция), в мире, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году