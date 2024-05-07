https://ria.ru/20240507/fosagro-1944375983.html

"ФосАгро" наградила победителей конкурса работ молодых ученых

"ФосАгро" наградила победителей конкурса работ молодых ученых - РИА Новости, 07.05.2024

"ФосАгро" наградила победителей конкурса работ молодых ученых

Группа "ФосАгро" наградила победителей конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых XVI Международной конференции "Образование и наука для устойчивого РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:52

2024-05-07T12:52

2024-05-07T12:52

россия

борис левин

фосагро

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Группа "ФосАгро" наградила победителей конкурса научно-исследовательских работ молодых ученых XVI Международной конференции "Образование и наука для устойчивого развития", посвященной 300-летию Российской академии наук, сообщает компания. Конференция прошла на базе Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева. Спикерами и участниками стали ученые и студенты из ведущих вузов России и других стран. Дискуссии разделились на четыре секции: "окружающая среда и устойчивое развитие", "зеленая" химия для устойчивого развития: от фундаментальных принципов к новым материалам", "социально-экономические аспекты устойчивого развития" и "материалы для производства, преобразования и хранения энергии". В рамках заседания секций состоялся конкурс научно-исследовательских работ молодых ученых и обучающихся среди участников конференции без ученой степени, выступавших с устным или постерным докладом. Всего было представлено более 150 работ. В завершении конференции было объявлено о 21 победителе конкурса. Ими стали ребята из РХТУ им. Д. И. Менделеева, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургского горного университета императрицы Екатерины II, Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова и Южно-Российского государственного политехнического университета (НПИ) имени М.И. Платова. Был также объявлен победитель конкурса волонтерских проектов и инициатив. Победителям были вручены дипломы и призы от компании. "Работы для конкурса присылали не только из разных уголков России, но и других стран, среди которых как наши соседи, так и европейские и заокеанские ученые. Это говорит о том, что у науки, особенно той, которая изучает вопросы сохранения планеты, не существует границ", - сказал и. о. ректора РХТУ Илья Воротынцев. Директор Института химии и проблем устойчивого развития РХТУ имени Д.И. Менделеева Наталия Тарасова рассказала, что все научные работы, представленные молодыми учеными, заслуживают внимания. "Среди них удалось выбрать те, которые могут внести наибольший вклад в защиту окружающей среды и устойчивое развитие, "зеленую" химию, инновации химических процессов, цифровизацию сельского хозяйства и обеспечение устойчивого землепользования", - отметила Тарасова. Заместитель руководителя Аппарата генерального директора ПАО "ФосАгро" Борис Левин отметил, что компания выступает генеральным партнером международной конференции, посвященной 300-летию РАН. "Мы также рады наградить победителей конкурса молодых ученых. Они предложили перспективные ответы на самые актуальные для мировой повестки вызовы. Для крупного бизнеса поддержка науки – это долгосрочные инвестиции в будущее нашей планеты, так как успешное современное производство невозможно без опоры на инновации. Особенна важна поддержка молодых ученых. Желаю победителям конкурса дальнейших достижений в учебе и исследовательской работе!" - поздравил Левин.

https://ria.ru/20240425/alyuminiy-1942357074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, борис левин, фосагро