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Тринадцать модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году
Тринадцать модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году - РИА Новости, 07.05.2024
Тринадцать модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году
Тринадцать современных модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:50
2024-05-07T17:50
2024-05-07T17:51
ярославская область
юбилейный
рыбинский район
михаил евраев
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ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Тринадцать современных модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев. "Еще 13 модульных ФАПов построим в регионе в этом году, плюс 11 – в следующем. Они пополнят и расширят областную систему здравоохранения и повысят доступность медицинской помощи жителям сельской местности. Люди могут попасть на прием без поездки в райцентр, пройти дома диагностику и ряд исследований", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Евраев сообщил, что за последние три года по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе уже построены 40 ФАПов. Всего их будет более 60. Объем вложений превышает 380 миллионов рублей. Работа по строительству ФАПов ведется в рамках реализации правительством области программы модернизации первичного звена системы здравоохранения национального проекта. "Иметь рядом с домом медицинский пункт, пусть небольшой, но где окажут первую необходимую помощь и проведут первичную диагностику, очень важно для жителей сельской местности, большинство из которых – пожилые люди. Поэтому эта работа у нас на особом контроле", - цитирует министра здравоохранения региона Сергея Луганского пресс-служба областного правительства. В этом году по программе уже смонтирован фельдшерско-акушерский пункт в поселке Юбилейном Рыбинского района. Сейчас здание подключают к сетям электроснабжения, водопровода и канализации, проводятся работы по благоустройству территории. После прохождения процедуры лицензирования ФАП откроется для пациентов.
https://ria.ru/20240503/obekty-1943780777.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
юбилейный, рыбинский район, михаил евраев
Ярославская область, Юбилейный, Рыбинский район, Михаил Евраев
ЯРОСЛАВЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Тринадцать современных модульных ФАПов построят в Ярославской области в 2024 году, сообщил губернатор Михаил Евраев.
"Еще 13 модульных ФАПов построим в регионе в этом году, плюс 11 – в следующем. Они пополнят и расширят областную систему здравоохранения и повысят доступность медицинской помощи жителям сельской местности. Люди могут попасть на прием без поездки в райцентр, пройти дома диагностику и ряд исследований", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Евраев сообщил, что за последние три года по нацпроекту "Здравоохранение" в регионе уже построены 40 ФАПов. Всего их будет более 60. Объем вложений превышает 380 миллионов рублей.
Работа по строительству ФАПов ведется в рамках реализации правительством области программы модернизации первичного звена системы здравоохранения национального проекта.
"Иметь рядом с домом медицинский пункт, пусть небольшой, но где окажут первую необходимую помощь и проведут первичную диагностику, очень важно для жителей сельской местности, большинство из которых – пожилые люди. Поэтому эта работа у нас на особом контроле", - цитирует министра здравоохранения региона Сергея Луганского пресс-служба областного правительства.
В этом году по программе уже смонтирован фельдшерско-акушерский пункт в поселке Юбилейном Рыбинского района
. Сейчас здание подключают к сетям электроснабжения, водопровода и канализации, проводятся работы по благоустройству территории. После прохождения процедуры лицензирования ФАП откроется для пациентов.