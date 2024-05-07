https://ria.ru/20240507/f-16-1944319399.html

F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме

F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме - РИА Новости, 07.05.2024

F-16 уступают российским истребителям, заявили в Госдуме

Американские F-16 уступают в боевых возможностях российским современным истребителям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:59

2024-05-07T10:59

2024-05-07T10:59

специальная военная операция на украине

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госдума рф

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 мая – РИА Новости. Американские F-16 уступают в боевых возможностях российским современным истребителям, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев. Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что истребители F-16 могут появиться на Украине в июле. При этом в начале мая представитель воздушных сил ВСУ Илья Евлаш пообещал первые вылеты на F-16 после Пасхи. "Самолет F-16 различных модификаций - неплохая машина, испытанная США во многих современных агрессивных войнах. Недооценивать его было бы преступным. Но у наших современных самолетов фронтовой авиации лучше боевые возможности, раньше обнаруживает цель прицел, дальше поражают ракеты класса "воздух-воздух". А самое главное - это мастерство и готовность к подвигу летчиков России, которым, как поется в народной авиационной песне, все равно, с какой заразой воевать", - сказал Ивлев. По его мнению, противник не будет использовать F-16 над полем боя, где полное господство российской авиации. "Скорее всего, он будет действовать из засад, либо на предельной дальности пуска ракет по важным стратегическим объектам. Где найдем F-16 - там и будет сбит", - подчеркнул депутат. По его словам, российским летчикам известны боевые характеристики американского истребителя. "Полагаю, что уже свыше 30 лет его летно-технические характеристики, возможности боевого маневрирования и опыт боевого применения детально изучают в российских военных училищах летчиков и специалистов ПВО", - сказал депутат.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

https://ria.ru/20240427/svo-1942738172.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, россия, сша, леонид ивлев, f-16, госдума рф, вооруженные силы украины, безопасность