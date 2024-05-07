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В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
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17:15 07.05.2024 (обновлено: 17:44 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/estoniya-1944473340.html
В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы
В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы - РИА Новости, 07.05.2024
В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы
Полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:15
2024-05-07T17:44
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики, сообщает во вторник портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей. "Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее", - заявили в полиции Таллина. Кроме того, полиция просит жителей сообщать, если они заметили соответствующую символику. Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года, добавляет портал. В Таллине заявили, что 9 мая не планируют запрещать посещать кладбища и поминать погибших, но объявили о закрытии парковки рядом с Военным кладбищем, в Нарве в ряде районов также запретят парковку и ограничат автомобильное движение. В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат". В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".
https://ria.ru/20240419/kontslagerya-1941144213.html
https://ria.ru/20240507/otmena-1944476562.html
https://ria.ru/20240506/estoniya-1944111105.html
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в мире, таллин, эстония, россия
В мире, Таллин, Эстония, Россия
В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы

Полиция Эстонии запретила шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики, сообщает во вторник портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей.
"Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее", - заявили в полиции Таллина.
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Кроме того, полиция просит жителей сообщать, если они заметили соответствующую символику.
Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года, добавляет портал.
В Таллине заявили, что 9 мая не планируют запрещать посещать кладбища и поминать погибших, но объявили о закрытии парковки рядом с Военным кладбищем, в Нарве в ряде районов также запретят парковку и ограничат автомобильное движение.
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В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".
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