В Эстонии запретили шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы
Полиция Эстонии запретила шествия и публичные собрания в преддверии Дня Победы
Государственный флаг Эстонии . Архивное фото
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Полиция в Эстонии в преддверии Дня Победы 9 мая запретила публичные собрания, шествия и выражение поддержки России, а также демонстрацию связанной с РФ символики, сообщает во вторник портал эстонского национального телерадиовещания (ERR) со ссылкой на правоохранителей.
"Не используйте для этого символику, флаги, ленты и все, что можно расценить, как проявление поддержки военным действиям. Не должно быть символики, поддерживающей агрессию, на одежде, вещах, сумках и так далее", - заявили в полиции Таллина.
Кроме того, полиция просит жителей сообщать, если они заметили соответствующую символику.
Организация запрещенного публичного собрания будет наказываться денежным штрафом или тюремным заключением сроком до одного года, добавляет портал.
В Таллине заявили, что 9 мая не планируют запрещать посещать кладбища и поминать погибших, но объявили о закрытии парковки рядом с Военным кладбищем, в Нарве в ряде районов также запретят парковку и ограничат автомобильное движение.
В Эстонии официально не отмечают День Победы 9 мая, но он является праздником для многих жителей страны. Тысячи людей приносят цветы и возлагают венки к могилам павших советских солдат. В Таллине люди приходят с цветами на Военное кладбище к памятнику Воину-Освободителю, известному как "Бронзовый солдат".
В мае 2023 года портал государственного телерадиовещания ERR сообщал, что полиция Эстонии приняла решение запретить с 5 по 9 мая в уездах Харьюмаа (в том числе в Таллине), Ляэне-Вирумаа и Ида-Вирумаа, где проживает значительная часть русскоязычного населения, организацию проведения публичных собраний с использованием так называемой "враждебной символики".