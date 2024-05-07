https://ria.ru/20240507/epilepsiya-1944325171.html

Украинский военнообязанный умер в военкомате из-за эпилептического припадка

Украинский военнообязанный умер в военкомате из-за эпилептического припадка - РИА Новости, 07.05.2024

Украинский военнообязанный умер в военкомате из-за эпилептического припадка

Военнообязанный в Кривом Роге на Украине скончался из-за приступа эпилепсии, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного военкомата. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T11:16

2024-05-07T11:16

2024-05-07T11:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

кривой рог

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Военнообязанный в Кривом Роге на Украине скончался из-за приступа эпилепсии, сообщает пресс-служба Днепропетровского областного военкомата. "Сообщаем, что 5 мая на территории Саксаганского территориального центра комплектования и социальной поддержки города Кривого Рога в результате внезапного резкого ухудшения состояния здоровья,, сопровождавшегося признаками эпилептического приступа", - говорится в сообщении, опубликованном на странице военкомата в социальной сети. Как отмечается, мужчине была вызвана бригада скорой помощи, прибывшие по вызову сотрудники патрульной полиции констатировали "биологическую смерть без признаков физического воздействия". Накануне местное издание "На часi" сообщило о смерти военнообязанного в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области, в военкомате заявили, что он скончался от приступа эпилепсии, родственники мужчины в эту версию не верят. На Украине это не первый случай смерти в военкомате. Офис генпрокурора Украины 29 февраля сообщал, что в городе Бучач на западе страны мужчина умер после многодневного нахождения в военкомате. По информации ведомства, 49-летний гражданин болел эпилепсией, а на его теле были обнаружены ушибы и кровоподтеки. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "превышение власти или служебных полномочий". Украинское издание "Страна" 2 апреля сообщало, что сотрудники военкомата в Хмельницком до смерти запытали призывника. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240502/vsu-1943478601.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, кривой рог, днепропетровская область, вооруженные силы украины