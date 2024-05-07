https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска - РИА Новости, 07.05.2024
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте пять тысяч метров, сообщила пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:50
2024-05-07T16:50
2024-05-07T17:48
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НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте пять тысяч метров, сообщила пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале. "В 11:15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте пять тысяч метров участник восхождения попросил о помощи. Альпинист из города Иркутска находился в составе зарегистрированной группы из десяти человек", — говорится в публикации.На место выдвинулись спасатели, которые обнаружили мужчину с признаками горной болезни. Его эвакуировали на поляну Азау, где передали медикам. По информации МЧС, в работах участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эльбрус, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Эльбрус, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
На Эльбрусе спасатели эвакуировали с высоты 5 тыс метров альпиниста из Иркутска