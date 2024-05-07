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На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска - РИА Новости, 07.05.2024
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Хорошие новости
 
16:50 07.05.2024 (обновлено: 17:48 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/elbrus-1944466716.html
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска - РИА Новости, 07.05.2024
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска
Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте пять тысяч метров, сообщила пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии в... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:50
2024-05-07T17:48
хорошие новости
эльбрус
иркутск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте пять тысяч метров, сообщила пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале. &quot;В 11:15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте пять тысяч метров участник восхождения попросил о помощи. Альпинист из города Иркутска находился в составе зарегистрированной группы из десяти человек&quot;, — говорится в публикации.На место выдвинулись спасатели, которые обнаружили мужчину с признаками горной болезни. Его эвакуировали на поляну Азау, где передали медикам. По информации МЧС, в работах участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
https://ria.ru/20240403/elbrus-1937413662.html
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эльбрус, иркутск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Хорошие новости, Эльбрус, Иркутск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия
На Эльбрусе спасли запросившего помощь альпиниста из Иркутска

На Эльбрусе спасатели эвакуировали с высоты 5 тыс метров альпиниста из Иркутска

© Фото : МЧС России/TelegramЭвакуация альпиниста с Эльбруса спасателями МЧС России
Эвакуация альпиниста с Эльбруса спасателями МЧС России - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : МЧС России/Telegram
Эвакуация альпиниста с Эльбруса спасателями МЧС России
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НАЛЬЧИК, 7 мая — РИА Новости. Спасатели эвакуировали с Эльбруса альпиниста, которому стало плохо на высоте пять тысяч метров, сообщила пресс-служба главка МЧС по Кабардино-Балкарии в Telegram-канале.
«

"В 11:15 мск во вторник поступило сообщение, что на горе Эльбрус на высоте пять тысяч метров участник восхождения попросил о помощи. Альпинист из города Иркутска находился в составе зарегистрированной группы из десяти человек", — говорится в публикации.

На место выдвинулись спасатели, которые обнаружили мужчину с признаками горной болезни. Его эвакуировали на поляну Азау, где передали медикам.
По информации МЧС, в работах участвовали четверо спасателей Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.
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Хорошие новостиЭльбрусИркутскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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