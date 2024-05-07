https://ria.ru/20240507/dtp-1944508012.html

Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП

Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024

Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП

Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T19:00

2024-05-07T19:00

2024-05-07T19:52

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года", - говорится в тексте указа.

https://ria.ru/20240117/putin-1921890940.html

россия

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Кирилл Волков

общество, россия, владимир путин