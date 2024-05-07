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Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024
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19:00 07.05.2024 (обновлено: 19:52 07.05.2024)
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Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП
Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП - РИА Новости, 07.05.2024
Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП
Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T19:00
2024-05-07T19:52
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля."Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года", - говорится в тексте указа.
https://ria.ru/20240117/putin-1921890940.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин поручил обеспечить снижение уровня смертности в ДТП

Путин поручил снизить уровень смертности в ДТП в два раза к 2036 году

© РИА Новости / Михаил Метцель | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил обеспечить снижение смертности в результате ДТП в 1,5 раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года, следует из подписанного указа "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года", опубликованного на сайте Кремля.
"Установить следующие целевые показатели и задачи, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни": снижение смертности в результате дорожно-транспортных происшествий в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с показателем 2023 года", - говорится в тексте указа.
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