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В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину - РИА Новости, 07.05.2024
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12:57 07.05.2024 (обновлено: 13:00 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/dtp-1944377111.html
В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину
В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину - РИА Новости, 07.05.2024
В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину
Девяностолетняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля сбила мужчину и скрылась с места происшествия, сообщил Оренбургский районный суд, куда... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T12:57
2024-05-07T13:00
происшествия
санкт-петербург
оренбургская область
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Девяностолетняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля сбила мужчину и скрылась с места происшествия, сообщил Оренбургский районный суд, куда поступило уголовное дело против женщины. "В Оренбургский районный суд Оренбургской области поступило уголовное дело по обвинению 90-летней уроженки г. Санкт-Петербург в нарушении ПДД. По версии следствия, автоледи, управляя автомобилем Nissan, не убедилась в безопасности маневра при движении задним ходом и допустила наезд на 47-летнего гражданина, а затем покинула место происшествия", - говорится в сообщении. По данным суда, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью: у него диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков. "Женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет. Решается вопрос о назначении дела к разбирательству в судебном заседании", - сообщает суд.
https://ria.ru/20240206/dtp-1925800037.html
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происшествия, санкт-петербург, оренбургская область
Происшествия, Санкт-Петербург, Оренбургская область
В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину

В Оренбургской области 90-летняя пенсионерка сбила мужчину и скрылась

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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УФА, 7 мая – РИА Новости. Девяностолетняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля сбила мужчину и скрылась с места происшествия, сообщил Оренбургский районный суд, куда поступило уголовное дело против женщины.
"В Оренбургский районный суд Оренбургской области поступило уголовное дело по обвинению 90-летней уроженки г. Санкт-Петербург в нарушении ПДД. По версии следствия, автоледи, управляя автомобилем Nissan, не убедилась в безопасности маневра при движении задним ходом и допустила наезд на 47-летнего гражданина, а затем покинула место происшествия", - говорится в сообщении.
По данным суда, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью: у него диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков.
"Женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет. Решается вопрос о назначении дела к разбирательству в судебном заседании", - сообщает суд.
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