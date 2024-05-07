https://ria.ru/20240507/dtp-1944377111.html

В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину

В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину - РИА Новости, 07.05.2024

В Оренбургской области 90-летняя женщина сбила мужчину

Девяностолетняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля сбила мужчину и скрылась с места происшествия, сообщил Оренбургский районный суд, куда... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T12:57

2024-05-07T12:57

2024-05-07T13:00

происшествия

санкт-петербург

оренбургская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126025_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_fbab71a0cd32a2df801b066c09764402.jpg

УФА, 7 мая – РИА Новости. Девяностолетняя пенсионерка из Санкт-Петербурга за рулем автомобиля сбила мужчину и скрылась с места происшествия, сообщил Оренбургский районный суд, куда поступило уголовное дело против женщины. "В Оренбургский районный суд Оренбургской области поступило уголовное дело по обвинению 90-летней уроженки г. Санкт-Петербург в нарушении ПДД. По версии следствия, автоледи, управляя автомобилем Nissan, не убедилась в безопасности маневра при движении задним ходом и допустила наезд на 47-летнего гражданина, а затем покинула место происшествия", - говорится в сообщении. По данным суда, мужчине был причинен тяжкий вред здоровью: у него диагностировали закрытый перелом костей правой голени со смещением отломков. "Женщине грозит наказание до 7 лет лишения свободы с лишением водительских прав на срок до трех лет. Решается вопрос о назначении дела к разбирательству в судебном заседании", - сообщает суд.

https://ria.ru/20240206/dtp-1925800037.html

санкт-петербург

оренбургская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, санкт-петербург, оренбургская область