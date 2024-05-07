https://ria.ru/20240507/dogovor-1944406062.html

Пашинян рассказал о возможном подписании мирного договора с Азербайджаном

Пашинян рассказал о возможном подписании мирного договора с Азербайджаном - РИА Новости, 07.05.2024

Пашинян рассказал о возможном подписании мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:02

2024-05-07T14:02

2024-05-07T14:02

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ЕРЕВАН, 7 мая - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирный договор с Азербайджаном может быть заключен до ноября. "Я согласен с идеей заключения мирного договора до ноября. Для этого нужно закрепить и изложить в мирном договоре все согласованные во время переговоров принципы и подписать", - сказал Пашинян во вторник во время пресс-конференции, комментируя слова президента Азербайджана Ильхама Алиева о реалистичности достижение мирного соглашения с Арменией до ноября текущего года. По его словам, все эти принципы были опубликованы. "Надеюсь, что на встрече (глав МИД Армении и Азербайджана 10 мая - ред.) в Алма-Ате этот будет зафиксирован прогресс", - сказал Пашинян.

https://ria.ru/20240507/armeniya-1944316843.html

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армения, азербайджан, алма-ата, никол пашинян, ильхам алиев, в мире