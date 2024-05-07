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В центре Москвы сняли все временные ограничения движения
В центре Москвы сняли все временные ограничения движения - РИА Новости, 07.05.2024
В центре Москвы сняли все временные ограничения движения
Все временные ограничения движения, которые во вторник ввели в центре города, сняли, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T15:55
2024-05-07T15:55
2024-05-07T15:55
москва
россия
департамент транспорта г. москвы
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все временные ограничения движения, которые во вторник ввели в центре города, сняли, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240505/parad-1943970635.html
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москва, россия, департамент транспорта г. москвы
Москва, Россия, Департамент транспорта г. Москвы
В центре Москвы сняли все временные ограничения движения
Дептранс Москвы сообщил о снятии временных ограничений движения в центре города