https://ria.ru/20240507/deptrans-1944443047.html

В центре Москвы сняли все временные ограничения движения

В центре Москвы сняли все временные ограничения движения - РИА Новости, 07.05.2024

В центре Москвы сняли все временные ограничения движения

Все временные ограничения движения, которые во вторник ввели в центре города, сняли, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T15:55

2024-05-07T15:55

2024-05-07T15:55

москва

россия

департамент транспорта г. москвы

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Все временные ограничения движения, которые во вторник ввели в центре города, сняли, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы. "Все временные ограничения сняты. Движение открыто", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240505/parad-1943970635.html

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москва, россия, департамент транспорта г. москвы