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В Северной Осетии завели дело на мужчину, угрожавшего своей семье убийством
В Северной Осетии завели дело на мужчину, угрожавшего своей семье убийством - РИА Новости, 07.05.2024
В Северной Осетии завели дело на мужчину, угрожавшего своей семье убийством
Правоохранители в Северной Осетии возбудили уголовное дело после того, как местный житель ударил по лицу свою малолетнюю дочь и угрожал семье убийством,... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:29
2024-05-07T17:29
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ПЯТИГОРСК, 7 мая - РИА Новости. Правоохранители в Северной Осетии возбудили уголовное дело после того, как местный житель ударил по лицу свою малолетнюю дочь и угрожал семье убийством, сообщает управление МВД по республике. По данным ведомства, 29 апреля в дежурную часть отдела полиции по городу Владикавказу поступило сообщение от 44-летней местной жительницы с просьбой принять меры к ее супругу, который причинил их несовершеннолетней дочери телесные повреждения, а также угрожал им убийством. Девочка была доставлена в медицинское учреждение с сотрясением мозга, на следующий день вместе с матерью их отпустили домой. "В ходе проверки полицейскими установлено, что 44-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес удар 9-летней дочери по лицу, толкнул на кровать и она ударилась головой о стену. В этот момент мать выхватила ребенка, и они вместе с ней побежали к соседке. Когда они выбегали из дома, мужчина достал раскладной нож и угрожал им убийством", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Отмечается, что в отношении мужчины составлены административные протоколы по двум статьям (мелкое хулиганство и появление в общественных местах в состоянии опьянения), кроме того, возбуждено уголовное дело по статье "угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", санкция которой предусматривает наказание до двух лет лишения свободы.
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происшествия, владикавказ
Происшествия, Владикавказ, Специальная военная операция на Украине
В Северной Осетии завели дело на мужчину, угрожавшего своей семье убийством
МВД: в Северной Осетии завели дело на мужчину, угрожавшего своей семье убийством