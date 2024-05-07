https://ria.ru/20240507/delo-1944420102.html

В Хабаровском крае завели дело на подростков, избивших душевнобольного

В Хабаровском крае завели дело на подростков, избивших душевнобольного - РИА Новости, 07.05.2024

В Хабаровском крае завели дело на подростков, избивших душевнобольного

Несколько подростков жестоко избили душевнобольного юношу в Хабаровском крае, заведено уголовное дело об истязании, сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:39

2024-05-07T14:45

происшествия

хабаровский край

россия

амурск

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ХАБАРОВСК, 7 мая - РИА Новости. Несколько подростков жестоко избили душевнобольного юношу в Хабаровском крае, заведено уголовное дело об истязании, сообщило СУСК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской АО. В соцсетях появилось 11-минутное видео, на котором шесть подростков унижают, бьют до крови кулаками, палкой, пинают и поливают водой 20-летнего душевнобольного. Отмечается, что якобы подростки были пьяными и позвали пострадавшего в заброшенную квартиру в четырёхэтажном доме в поселке Горный. Как уточнили РИА Новости в следственном управлении, подросткам, участвовавшим в избиении, от 13 до 17 лет. В подробностях сейчас разбирается следствие. "Следственным отделом по городу Амурск возбуждено уголовное дело по пункту "е" части 2 статьи 117 УК РФ (истязание, совершенное группой лиц). По данным СМИ, в апреле в поселке Горный группа подростков применила насилие к 20-летнему мужчине, имеющему проблемы со здоровьем", - сообщает СУСК. Кроме того, будет дана всесторонняя оценка действиям уполномоченных должностных лиц органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В следственном управлении РИА Новости сообщили, что никаких заявлений от родственников пострадавшего в СУСК не поступало, местная полиция также никаких материалов по этому инциденту не передавала в ведомство. Пострадавший проживает с матерью, сообщается в местных Telegram-каналах, у него есть сестра. Эта информация проверяется в региональном СУСК.

https://ria.ru/20240424/delo-1942131366.html

https://ria.ru/20240312/delo-1932613985.html

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хабаровский край

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происшествия, хабаровский край, россия, амурск