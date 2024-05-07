https://ria.ru/20240507/churkin-1944459886.html

В Аргентине переводчица-украинка отказалась работать в суде над россиянином

В Аргентине переводчица-украинка отказалась работать в суде над россиянином - РИА Новости, 07.05.2024

В Аргентине переводчица-украинка отказалась работать в суде над россиянином

В Аргентине переводчица украинского происхождения отказалась участвовать в процессе по вопросу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, сообщил РИА... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:33

2024-05-07T16:33

2024-05-07T18:16

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БУЭНОС-АЙРЕС, 7 мая — РИА Новости. В Аргентине переводчица украинского происхождения отказалась участвовать в процессе по вопросу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина на Украину, сообщил РИА Новости адвокат подсудимого Кристиан Рубилар. "Примечательно, что судебный переводчик отказалась (от участия в процессе. — Прим. ред.), не скрывая своего недовольства: она украинка", — отметил правозащитник.Кроме того, сначала три специалиста согласились перевести статьи по ситуации с Чуркиным для российской и украинской прессы, но затем отказались от работы, уточнил он."Если даже в Аргентине он не может защищаться, представьте, что будет на Украине", — подчеркнул Рубилар. Ранее во вторник в Аргентине начался суд по вопросу об экстрадиции Чуркина на Украину. Тридцатого января местная полиция задержала россиянина по запросу киевских властей. В бывшей советской республике его обвиняют в заведомо ложном сообщении о совершении уголовного преступления. Соответствующая статья УК предусматривает наказание до двух лет лишения свободы, а при отягчающих обстоятельствах — до пяти.Чуркин подал прошение о предоставлении политического убежища в Аргентине. Если решение по этому запросу будет положительным, экстрадиция на Украину не состоится. Помимо этого, россиянин запросил гражданство латиноамериканской страны, поскольку там родилась его дочь.

https://ria.ru/20240206/ekstraditsiya-1925582435.html

https://ria.ru/20240217/churkin-1927921458.html

https://ria.ru/20240502/torden-1943419039.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, аргентина, украина, белоруссия