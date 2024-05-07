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Россия и Запад сверяют часы Судного дня - РИА Новости, 07.05.2024
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08:00 07.05.2024 (обновлено: 08:01 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/chasy-1944261497.html
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
Россия и Запад сверяют часы Судного дня - РИА Новости, 07.05.2024
Россия и Запад сверяют часы Судного дня
"Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, избежать этого было нельзя" — эти слова произнес министр обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:00
2024-05-07T08:01
аналитика
россия
москва
сша
эммануэль макрон
дэвид кэмерон
вооруженные силы украины
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"Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, избежать этого было нельзя" — эти слова произнес министр обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году. Примечательно, что сам гражданин Кюмо родился в префектуре Нагасаки в 1940-м. Ему было неполных пять лет, когда 9 августа 1945 года на город в 60 километрах от него упала бомба "Толстяк".И конечно, мнение этого высокопоставленного чиновника можно было бы выдать за его личное, более того, сам он оправдывался: дескать, неизбежным это было с американской точки зрения. Вот только позиция Токио по этому поводу уже давно сводится к простой формуле "так получилось", да и зачем ворошить былое, отыскивая виновных. Словно бомбы упали на их города сами по себе, а не были сброшены американцами.В США, само собой, тоже не спешат раскаиваться. Еще Трумэн на переживания Оппенгеймера насчет того, что у него и его коллег-физиков "руки в крови", отвечал: "Не беспокойтесь, это легко смывается водой".Увы, на этом примере история с безжалостной убедительностью показывает, что нет такого злодеяния, которое невозможно было бы прикрыть грамотным пиаром.К счастью, с российской стороны — и здесь нужно сделать важную оговорку "пока что" — речь о повторении этого опыта не идет. Кремль лишь анонсировал учения по применению нестратегического ядерного оружия. К слову, сейчас "Малыша" и "Толстяка", сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы именно к такой категории: мощность каждой из этих бомб составляла около двух десятков килотонн в тротиловом эквиваленте.Такое заявление следует воспринимать как ответ на попытки западных стран поиграть в регулируемую эскалацию украинского кризиса в частности и отношений с Москвой в целом. А таких попыток накопилось изрядно: к ним можно отнести и заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на подмогу ВСУ, и высказывания Дэвида Кэмерона о допустимости ударов по территории России британским оружием, и заявления президента Польши о возможности размещения на ее территории американских атомных бомб, и даже недавнее развертывание Вашингтоном своих ракет средней дальности на Филиппинах — на размещение этого вида оружия за рубежом США решились впервые со времен холодной войны. Конечно, до России они оттуда дотянуться не смогут, но есть все основания полагать, что в отсутствие сколько-нибудь серьезного противовеса в Европе или в Японии найдутся желающие последовать примеру Манилы.Этим и объясняется желание Кремля обеспечить этот самый противовес. В открытых источниках информации о российском тактическом ядерном оружии мало — отчетность по нему не подпадает под действие каких-либо соглашений, которые Москва обязалась соблюдать. Но точно известно, что запасы имеются, причем их спектр весьма широк: от артиллерийских снарядов и авиабомб до баллистических и крылатых ракет. Так что этот "порох" определенно держат сухим.Показательно, что заявление о планах провести учения дало свои плоды буквально за несколько часов: Макрон поспешил выступить с заявлением о том, что Франция не воюет ни с Россией, ни с русскими, а на Кэ д’Орсэ тотчас стали уверять, что французских войск на Украине нет.Политика всегда была и остается искусством выбора. Причем оно заключается не только в способности определиться с правильным вариантом, но и в умении поставить оппонента перед нужной дилеммой. В США и Европе, по всей видимости, предполагали, что им предстоит выбрать между "гарантированно проиграть на Украине" и "попытаться исправить ситуацию самим".Но, к сожалению для Запада, выбор, который перед ним встает стараниями России, заключается в другом. Ни о какой войне конвенциональными вооружениями с Москвой речи не идет. Хватит и "отпускников". Поэтому полномасштабный ввод иностранных контингентов станет прелюдией к их ликвидации ядерным оружием. Ведь Россия в случае поражения на Украине потеряет несоизмеримо больше, нежели Запад. Эту позицию Москва и пытается донести. Просто чтобы никто не тешил себя иллюзиями.Ведь даже когда до ядерной войны остаются считаные минуты, всегда есть возможность сверить часы. Возможно, еще не поздно перевести стрелки назад.
https://ria.ru/20240506/otvet-1944242415.html
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Давид Нармания
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Давид Нармания
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аналитика, россия, москва, сша, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины
Аналитика, Россия, Москва, США, Эммануэль Макрон, Дэвид Кэмерон, Вооруженные силы Украины

Россия и Запад сверяют часы Судного дня

© РИА Новости / Сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Сгенерировано ИИ
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Давид Нармания
Давид Нармания
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"Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, избежать этого было нельзя" — эти слова произнес министр обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году. Примечательно, что сам гражданин Кюмо родился в префектуре Нагасаки в 1940-м. Ему было неполных пять лет, когда 9 августа 1945 года на город в 60 километрах от него упала бомба "Толстяк".
И конечно, мнение этого высокопоставленного чиновника можно было бы выдать за его личное, более того, сам он оправдывался: дескать, неизбежным это было с американской точки зрения. Вот только позиция Токио по этому поводу уже давно сводится к простой формуле "так получилось", да и зачем ворошить былое, отыскивая виновных. Словно бомбы упали на их города сами по себе, а не были сброшены американцами.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Россия готовится ответить. В Британии оценили жесткое предупреждение Москвы
Вчера, 19:34
В США, само собой, тоже не спешат раскаиваться. Еще Трумэн на переживания Оппенгеймера насчет того, что у него и его коллег-физиков "руки в крови", отвечал: "Не беспокойтесь, это легко смывается водой".
Увы, на этом примере история с безжалостной убедительностью показывает, что нет такого злодеяния, которое невозможно было бы прикрыть грамотным пиаром.
К счастью, с российской стороны — и здесь нужно сделать важную оговорку "пока что" — речь о повторении этого опыта не идет. Кремль лишь анонсировал учения по применению нестратегического ядерного оружия. К слову, сейчас "Малыша" и "Толстяка", сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы именно к такой категории: мощность каждой из этих бомб составляла около двух десятков килотонн в тротиловом эквиваленте.
Ракетные комплексы Тополь-М - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Путин предупредил. Во Франции сделали заявление о ядерных учениях в России
Вчера, 20:44
Такое заявление следует воспринимать как ответ на попытки западных стран поиграть в регулируемую эскалацию украинского кризиса в частности и отношений с Москвой в целом. А таких попыток накопилось изрядно: к ним можно отнести и заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на подмогу ВСУ, и высказывания Дэвида Кэмерона о допустимости ударов по территории России британским оружием, и заявления президента Польши о возможности размещения на ее территории американских атомных бомб, и даже недавнее развертывание Вашингтоном своих ракет средней дальности на Филиппинах — на размещение этого вида оружия за рубежом США решились впервые со времен холодной войны. Конечно, до России они оттуда дотянуться не смогут, но есть все основания полагать, что в отсутствие сколько-нибудь серьезного противовеса в Европе или в Японии найдутся желающие последовать примеру Манилы.
Этим и объясняется желание Кремля обеспечить этот самый противовес. В открытых источниках информации о российском тактическом ядерном оружии мало — отчетность по нему не подпадает под действие каких-либо соглашений, которые Москва обязалась соблюдать. Но точно известно, что запасы имеются, причем их спектр весьма широк: от артиллерийских снарядов и авиабомб до баллистических и крылатых ракет. Так что этот "порох" определенно держат сухим.
Подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) стратегического назначения РС-12 Тополь выдвигается на позицию - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Особый сигнал. На Западе оценили подготовку России к ядерным учениям
Вчера, 17:34
Показательно, что заявление о планах провести учения дало свои плоды буквально за несколько часов: Макрон поспешил выступить с заявлением о том, что Франция не воюет ни с Россией, ни с русскими, а на Кэ д’Орсэ тотчас стали уверять, что французских войск на Украине нет.
Политика всегда была и остается искусством выбора. Причем оно заключается не только в способности определиться с правильным вариантом, но и в умении поставить оппонента перед нужной дилеммой. В США и Европе, по всей видимости, предполагали, что им предстоит выбрать между "гарантированно проиграть на Украине" и "попытаться исправить ситуацию самим".
Но, к сожалению для Запада, выбор, который перед ним встает стараниями России, заключается в другом. Ни о какой войне конвенциональными вооружениями с Москвой речи не идет. Хватит и "отпускников". Поэтому полномасштабный ввод иностранных контингентов станет прелюдией к их ликвидации ядерным оружием. Ведь Россия в случае поражения на Украине потеряет несоизмеримо больше, нежели Запад. Эту позицию Москва и пытается донести. Просто чтобы никто не тешил себя иллюзиями.
Ведь даже когда до ядерной войны остаются считаные минуты, всегда есть возможность сверить часы. Возможно, еще не поздно перевести стрелки назад.
Президент Франции Эммануэль Макрон разговаривает с французскими солдатами - РИА Новости, 1920, 05.05.2024
"У меня плохие новости". Французский военный сделал заявление о России
5 мая, 19:36
 
АналитикаРоссияМоскваСШАЭммануэль МакронДэвид КэмеронВооруженные силы Украины
 
 
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