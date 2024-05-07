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Россия и Запад сверяют часы Судного дня

Россия и Запад сверяют часы Судного дня - РИА Новости, 07.05.2024

Россия и Запад сверяют часы Судного дня

"Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, избежать этого было нельзя" — эти слова произнес министр обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:00

2024-05-07T08:00

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"Атомная бомбардировка завершила войну, и, полагаю, избежать этого было нельзя" — эти слова произнес министр обороны Японии Фумио Кюма в далеком 2007 году. Примечательно, что сам гражданин Кюмо родился в префектуре Нагасаки в 1940-м. Ему было неполных пять лет, когда 9 августа 1945 года на город в 60 километрах от него упала бомба "Толстяк".И конечно, мнение этого высокопоставленного чиновника можно было бы выдать за его личное, более того, сам он оправдывался: дескать, неизбежным это было с американской точки зрения. Вот только позиция Токио по этому поводу уже давно сводится к простой формуле "так получилось", да и зачем ворошить былое, отыскивая виновных. Словно бомбы упали на их города сами по себе, а не были сброшены американцами.В США, само собой, тоже не спешат раскаиваться. Еще Трумэн на переживания Оппенгеймера насчет того, что у него и его коллег-физиков "руки в крови", отвечал: "Не беспокойтесь, это легко смывается водой".Увы, на этом примере история с безжалостной убедительностью показывает, что нет такого злодеяния, которое невозможно было бы прикрыть грамотным пиаром.К счастью, с российской стороны — и здесь нужно сделать важную оговорку "пока что" — речь о повторении этого опыта не идет. Кремль лишь анонсировал учения по применению нестратегического ядерного оружия. К слову, сейчас "Малыша" и "Толстяка", сброшенных на Хиросиму и Нагасаки, отнесли бы именно к такой категории: мощность каждой из этих бомб составляла около двух десятков килотонн в тротиловом эквиваленте.Такое заявление следует воспринимать как ответ на попытки западных стран поиграть в регулируемую эскалацию украинского кризиса в частности и отношений с Москвой в целом. А таких попыток накопилось изрядно: к ним можно отнести и заявления Эммануэля Макрона о возможной отправке французских войск на подмогу ВСУ, и высказывания Дэвида Кэмерона о допустимости ударов по территории России британским оружием, и заявления президента Польши о возможности размещения на ее территории американских атомных бомб, и даже недавнее развертывание Вашингтоном своих ракет средней дальности на Филиппинах — на размещение этого вида оружия за рубежом США решились впервые со времен холодной войны. Конечно, до России они оттуда дотянуться не смогут, но есть все основания полагать, что в отсутствие сколько-нибудь серьезного противовеса в Европе или в Японии найдутся желающие последовать примеру Манилы.Этим и объясняется желание Кремля обеспечить этот самый противовес. В открытых источниках информации о российском тактическом ядерном оружии мало — отчетность по нему не подпадает под действие каких-либо соглашений, которые Москва обязалась соблюдать. Но точно известно, что запасы имеются, причем их спектр весьма широк: от артиллерийских снарядов и авиабомб до баллистических и крылатых ракет. Так что этот "порох" определенно держат сухим.Показательно, что заявление о планах провести учения дало свои плоды буквально за несколько часов: Макрон поспешил выступить с заявлением о том, что Франция не воюет ни с Россией, ни с русскими, а на Кэ д’Орсэ тотчас стали уверять, что французских войск на Украине нет.Политика всегда была и остается искусством выбора. Причем оно заключается не только в способности определиться с правильным вариантом, но и в умении поставить оппонента перед нужной дилеммой. В США и Европе, по всей видимости, предполагали, что им предстоит выбрать между "гарантированно проиграть на Украине" и "попытаться исправить ситуацию самим".Но, к сожалению для Запада, выбор, который перед ним встает стараниями России, заключается в другом. Ни о какой войне конвенциональными вооружениями с Москвой речи не идет. Хватит и "отпускников". Поэтому полномасштабный ввод иностранных контингентов станет прелюдией к их ликвидации ядерным оружием. Ведь Россия в случае поражения на Украине потеряет несоизмеримо больше, нежели Запад. Эту позицию Москва и пытается донести. Просто чтобы никто не тешил себя иллюзиями.Ведь даже когда до ядерной войны остаются считаные минуты, всегда есть возможность сверить часы. Возможно, еще не поздно перевести стрелки назад.

https://ria.ru/20240506/otvet-1944242415.html

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аналитика, россия, москва, сша, эммануэль макрон, дэвид кэмерон, вооруженные силы украины