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Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны - РИА Новости, 07.05.2024
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Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны
Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны - РИА Новости, 07.05.2024
Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны
Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны РФ партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которыми машины были оснащены после анализа опыта специальной... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T08:45
2024-05-07T08:45
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
ростех
бмп-3
бмд-4м
бмп-2
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны РФ партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которыми машины были оснащены после анализа опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил Минобороны России новую партию военной техники. Это БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, включая маскировочные комплексы "Накидка", а также БМД-4М. Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия на основе опыта спецоперации усовершенствовали БМП-3. Новая партия получила штатные комплекты дополнительной защиты, чтобы уберечь от атак "в борт" под любым углом, а также комплекты защиты верхней полусферы, предохраняющие, например, от сбрасываемых с коптеров кумулятивных боеприпасов. Кроме того, БМП-2 получили "накидки" из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, снижающие их заметность "Ростех производит широкую линейку вооружения и военной техники. Среди них модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и боевые машины пехоты БМП-3. Сегодня Курганмашзавод направил в войска новую партию техники с усиленной защитой. Помимо дополнительного бронирования БМП-3 получили "Накидки" – огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах. Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники", – приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева. Помимо новой техники, в апреле Курганмашзавод досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 – противокумулятивные решетки и бронеэкраны, добавили в "Ростехе".
https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html
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безопасность, россия, ростех, бмп-3, бмд-4м, бмп-2
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Ростех, БМП-3, БМД-4М, БМП-2
Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны

Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны партию БМП-3 с комплектами защиты

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкБоевая машина пехоты БМП-3
Боевая машина пехоты БМП-3 - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Боевая машина пехоты БМП-3. Архивное фото
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны РФ партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которыми машины были оснащены после анализа опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха".
"Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил Минобороны России новую партию военной техники. Это БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, включая маскировочные комплексы "Накидка", а также БМД-4М. Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что специалисты предприятия на основе опыта спецоперации усовершенствовали БМП-3. Новая партия получила штатные комплекты дополнительной защиты, чтобы уберечь от атак "в борт" под любым углом, а также комплекты защиты верхней полусферы, предохраняющие, например, от сбрасываемых с коптеров кумулятивных боеприпасов. Кроме того, БМП-2 получили "накидки" из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, снижающие их заметность
«
"Ростех производит широкую линейку вооружения и военной техники. Среди них модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и боевые машины пехоты БМП-3. Сегодня Курганмашзавод направил в войска новую партию техники с усиленной защитой. Помимо дополнительного бронирования БМП-3 получили "Накидки" – огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах. Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники", – приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.
Помимо новой техники, в апреле Курганмашзавод досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 – противокумулятивные решетки и бронеэкраны, добавили в "Ростехе".
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