https://ria.ru/20240507/bmp-1944290604.html

Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны

Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны - РИА Новости, 07.05.2024

Партию улучшенных по опыту СВО БМП-3 досрочно поставили Минобороны

Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны РФ партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которыми машины были оснащены после анализа опыта специальной... РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T08:45

2024-05-07T08:45

2024-05-07T08:45

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

ростех

бмп-3

бмд-4м

бмп-2

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1b/1918372711_0:209:2810:1790_1920x0_80_0_0_ee28cc1e043f0c9a0610e671c6567605.jpg

МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Курганмашзавод досрочно поставил Минобороны РФ партию БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, которыми машины были оснащены после анализа опыта специальной военной операции, сообщили журналистам в пресс-службе "Ростеха". "Курганмашзавод холдинга "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) поставил Минобороны России новую партию военной техники. Это БМП-3 с комплектами дополнительной защиты, включая маскировочные комплексы "Накидка", а также БМД-4М. Боевые машины десанта направлены в войска с опережением плана", - говорится в сообщении. Отмечается, что специалисты предприятия на основе опыта спецоперации усовершенствовали БМП-3. Новая партия получила штатные комплекты дополнительной защиты, чтобы уберечь от атак "в борт" под любым углом, а также комплекты защиты верхней полусферы, предохраняющие, например, от сбрасываемых с коптеров кумулятивных боеприпасов. Кроме того, БМП-2 получили "накидки" из синтетического теплоизоляционного и радиопоглощающего материала, снижающие их заметность "Ростех производит широкую линейку вооружения и военной техники. Среди них модернизированные боевые машины десанта БМД-4М и боевые машины пехоты БМП-3. Сегодня Курганмашзавод направил в войска новую партию техники с усиленной защитой. Помимо дополнительного бронирования БМП-3 получили "Накидки" – огнеупорные покрывала, которые снижают заметность машины в тепловом и радиоспектрах. Эти решения значительно повысили боевую живучесть техники", – приводит пресс-служба слова индустриального директора кластера обычных вооружений и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева. Помимо новой техники, в апреле Курганмашзавод досрочно изготовил комплекты дополнительной защиты для БМП-2 – противокумулятивные решетки и бронеэкраны, добавили в "Ростехе".

https://ria.ru/20240411/rostekh-1939466402.html

https://ria.ru/20240405/mashiny-1937954549.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, ростех, бмп-3, бмд-4м, бмп-2