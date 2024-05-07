https://ria.ru/20240507/bloger-1944310407.html

Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии

Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии - РИА Новости, 07.05.2024

Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T10:29

2024-05-07T10:29

2024-05-07T12:24

происшествия

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москва

чехия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.*", - сказано в картотеке. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20240122/sud-1922747963.html

россия

москва

чехия

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Ольга Фомченкова

происшествия, россия, москва, чехия, вооруженные силы рф