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Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии - РИА Новости, 07.05.2024
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:29
2024-05-07T10:29
2024-05-07T12:24
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы. "Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.*", - сказано в картотеке. Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ. Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск. Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
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происшествия, россия, москва, чехия, вооруженные силы рф
Происшествия, Россия, Москва, Чехия, Вооруженные силы РФ
Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди* за фейки об армии
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС России
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости.
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера-иноагента Дмитрия Иванова (Камикадзе Ди)* за фейки об армии, сообщается на портале
судов общей юрисдикции Москвы.
"Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Иванова Д.С.*", - сказано в картотеке.
Мера действует с момента экстрадиции либо задержания на территории РФ.
Блогеру заочно предъявлено обвинение по части 1 статьи 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации о Вооруженных силах РФ), он объявлен в розыск.
Иванов* ведет блог на YouTube, где рассуждает о новостях политики. В феврале 2023 года платформа заблокировала его блог из-за нарушений правил сообщества, но он завел новый. Камикадзе Ди* сообщал, что эмигрировал в Чехию.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России