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США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.05.2024
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02:15 07.05.2024 (обновлено: 06:04 07.05.2024)
https://ria.ru/20240507/blinken-1944275389.html
США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен
США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.05.2024
США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штатам нужна "позиция силы" для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T02:15
2024-05-07T06:04
в мире
сша
сан-франциско
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штатам нужна "позиция силы" для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере.&quot;Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру&quot;, — сказал он на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.Мероприятие транслировал госдеп.Как заявил Блинкен, способности США "создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее".
https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html
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в мире, сша, сан-франциско, энтони блинкен
В мире, США, Сан-Франциско, Энтони Блинкен
США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен

Блинкен: США нужна позиция силы для продвижения своих норм и стандартов

© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan LucasАмериканские военнослужащие
Американские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© Фото : U.S. Army / Spc. Ryan Lucas
Американские военнослужащие. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штатам нужна "позиция силы" для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере.
«

"Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру", — сказал он на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.

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Мероприятие транслировал госдеп.
Как заявил Блинкен, способности США "создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее".
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В миреСШАСан-ФранцискоЭнтони Блинкен
 
 
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