https://ria.ru/20240507/blinken-1944275389.html

США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен

США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен - РИА Новости, 07.05.2024

США хотят продвигать свои нормы и стандарты с позиции силы, заявил Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штатам нужна "позиция силы" для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T02:15

2024-05-07T02:15

2024-05-07T06:04

в мире

сша

сан-франциско

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 7 мая - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штатам нужна "позиция силы" для продвижения своих норм и стандартов в информационной сфере."Естественно, работать с позиции силы лучше для установления стандартов и продвижения норм по всему миру", — сказал он на конференции по информационной безопасности в Сан-Франциско.Мероприятие транслировал госдеп.Как заявил Блинкен, способности США "создавать, развивать и размещать технологии определят возможность формировать техническое будущее".

https://ria.ru/20240506/ssha-1944045514.html

https://ria.ru/20240217/usa-1927965784.html

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в мире, сша, сан-франциско, энтони блинкен