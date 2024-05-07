Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:46 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/biryukov-1944314449.html
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:46
2024-05-07T10:46
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
мосгаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892911188_25:0:3269:1825_1920x0_80_0_0_828434cfb6e22d3e95212ea4a6f72417.jpg
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в этом году запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительство еще 26,6 километра", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "МОСГАЗ" используются материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. Всего с 2011 года в Москве было реконструировано и построено свыше 1 562 километров газовых сетей. -0-
https://ria.ru/20240506/moskva-1944128760.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892911188_430:0:2863:1825_1920x0_80_0_0_9b5b2fec202b378acd868ee08fedd42a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз

Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Виды Москвы
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в этом году запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительство еще 26,6 километра", - отметил Бирюков.
Отдых горожан в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 06.05.2024
Собянин: майские праздники Москва встречает чистой, ухоженной и красивой
Вчера, 13:42
Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "МОСГАЗ" используются материалы и оборудование отечественного производства.
"Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. Всего с 2011 года в Москве было реконструировано и построено свыше 1 562 километров газовых сетей. -0-
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство МосквыМосгаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
LIVE: Церемония инаугурации президента РФ Владимира ПутинаИнаугурация Владимира Путина. Онлайн-репортаж11:16
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала