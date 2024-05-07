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Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве - РИА Новости, 07.05.2024
Бирюков: около 60 км газопроводов построят и реконструируют в Москве
Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель... РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T10:46
2024-05-07T10:46
2024-05-07T10:46
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петр бирюков
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МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в этом году запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительство еще 26,6 километра", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "МОСГАЗ" используются материалы и оборудование отечественного производства. "Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков. Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. Всего с 2011 года в Москве было реконструировано и построено свыше 1 562 километров газовых сетей. -0-
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы, мосгаз
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы, Мосгаз
МОСКВА, 7 мая - РИА Новости. Специалисты Комплекса городского хозяйства в этом году построят и реконструируют около 60 километров газопроводов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"В настоящее время Москва занимает лидирующие позиции среди других регионов по обновлению инженерных коммуникаций. Проводимая работа позволяет обеспечивать надежное и безопасное газоснабжение потребителей и планомерно сокращать износ сетей. Только за прошлый год построили и реконструировали более 130 километров газовых сетей, в этом году запланированы работы по обновлению 33,2 километра газопроводов и строительство еще 26,6 километра", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что при строительстве и реконструкции газопроводов специалисты АО "МОСГАЗ
" используются материалы и оборудование отечественного производства.
"Приоритетный метод реконструкции - бестраншейные технологии, которые применяем в условиях плотной городской застройки, чтобы минимизировать разрытия и не повредить коммуникации. Нуждающиеся в обновлении сети выявляем с помощью специальных приборов неразрушающего контроля. Они позволяют провести диагностику технического состояния, обнаружить коррозионные и другие изменения без нарушения целостности коммуникаций и отключения потребителей", - рассказал Бирюков.
Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что продолжается оборудование столичных газопроводов запорными устройствами, с помощью которых при необходимости можно дистанционно перекрыть подачу газа за полторы минуты. Всего с 2011 года в Москве было реконструировано и построено свыше 1 562 километров газовых сетей. -0-