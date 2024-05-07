Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками - РИА Новости, 07.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:06 07.05.2024
https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944451406.html
ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками
ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками - РИА Новости, 07.05.2024
ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками
Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters. РИА Новости, 07.05.2024
2024-05-07T16:06
2024-05-07T16:06
специальная военная операция на украине
технологии
россия
вооруженные силы украины
безопасность
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:399:2932:2048_1920x0_80_0_0_3c630f287bd1338933ff376eab654aef.jpg
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters. Так, командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лёва" заявил агентству, что атак с помощью дронов с российской стороны стало больше. "Теперь действительно страшно", - добавил он. Старший офицер батареи Андрей Ставничий отметил работу разведывательных беспилотников "Орлан" и Supercam. "Иногда мы не можем двигаться, потому что что-то летает наверху", - отметил он. Ставничий также указал на то, что активность дронов мешает чинить военную технику. "Даже если бы у вас были запчасти... оставалась бы проблема вражеских "птиц", - подчеркнул военный, имея в виду беспилотники.
https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/09/1908382971_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d3b6fd2c5662a9154ccf7d024d171922.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

Reuters: ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны РФ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters.
Так, командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лёва" заявил агентству, что атак с помощью дронов с российской стороны стало больше. "Теперь действительно страшно", - добавил он.
Старший офицер батареи Андрей Ставничий отметил работу разведывательных беспилотников "Орлан" и Supercam. "Иногда мы не можем двигаться, потому что что-то летает наверху", - отметил он. Ставничий также указал на то, что активность дронов мешает чинить военную технику. "Даже если бы у вас были запчасти... оставалась бы проблема вражеских "птиц", - подчеркнул военный, имея в виду беспилотники.
Обучение операторов FPV-дронов на полигоне на базе добровольческого батальона имени П. А. Судоплатова в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 12.02.2024
Россия выигрывает первую в истории войну дронов
12 февраля, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала