https://ria.ru/20240507/bespilotniki-1944451406.html

ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками - РИА Новости, 07.05.2024

ВСУ пожаловались на активное применение дронов российскими войсками

Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters. РИА Новости, 07.05.2024

2024-05-07T16:06

2024-05-07T16:06

2024-05-07T16:06

специальная военная операция на украине

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россия

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МОСКВА, 7 мая — РИА Новости. Военные ВСУ жалуются на более активное применение беспилотников со стороны России, передает агентство Reuters. Так, командир батареи в составе 43-й артиллерийской бригады с позывным "Лёва" заявил агентству, что атак с помощью дронов с российской стороны стало больше. "Теперь действительно страшно", - добавил он. Старший офицер батареи Андрей Ставничий отметил работу разведывательных беспилотников "Орлан" и Supercam. "Иногда мы не можем двигаться, потому что что-то летает наверху", - отметил он. Ставничий также указал на то, что активность дронов мешает чинить военную технику. "Даже если бы у вас были запчасти... оставалась бы проблема вражеских "птиц", - подчеркнул военный, имея в виду беспилотники.

https://ria.ru/20240212/drony-1926718432.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, россия, вооруженные силы украины, безопасность, вооруженные силы рф